تبادل بيانات بين «المالية» و«الوطنية العقارية»

مال وأعمال

تتسارع التطورات في نزاع الشركة الوطنية العقارية مع وزارة المالية بشأن سوق شرق. وبينما تتمسك «الوطنية العقارية» بتجديدها لعقد إيجار الأرض المقام عليها المجمع مع «أملاك الدولة»، إذ تطالب وزارة المالية بتسليم المجمع بسبب انتهاء عقد الإيجار.

واوضحت «المالية» أنها اتبعت الإجراءات القانونية في مخاطبة الشركة الوطنية العقارية (المستثمر السابق) لمشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) لتسليم المشروع لوزارة المالية في 2022/10/24 إلا أن المستثمر رفض تسليم المشروع، مما دعا وزارة المالية لإصدار قرار الإخلاء الإداري رقم (2) لسنة 2023 الذي رفض أيضا المستثمر استلامه، وقامت الوزارة بنشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في ملحق خاص في يوم السبت الموافق 2023/2/18 على أن يكون الإخلاء بتاريخ 2023/2/20. وأكدت انها اتبعت جميع الإجراءات وفق الأطر القانونية السليمة واللوائح التنظيمية لحالات إخلاء المشاريع المنتهية والحرص على التحلي بالهدوء وضبط النفس في مثل هذه الحالات حيث قامت الوزارة بعدة محاولات للتفاهم الودي مع المستثمر خلال اليومين الماضيين بتسليم المشروع بالطرق السلمية إلا أن هذه المحاولات قوبلت بتعنت ورفض المستثمر تسليم المشروع لأملاك الدولة وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة.

وتستنكر الوزارة ما جرى من عدة تصرفات مستنكرة تم رصدها وهي كالآتي:

1- التعدي من قبل ممثلي المستثمر على موظفي وزارة المالية بالألفاظ والتهديد.

2- التعدي على عمال الحراسة التابعين لوزارة المالية وإدخال عمال حراسة تابعة لهم بالقوة.

3- إغلاق أجهزة الكشف عن الدخان والحريق ومضخات خراطيم المياه الخاصة بإطفاء الحرائق.

4- إغلاق جميع مخارج الطوارئ الخاصة بالسوق مما يعرض المؤجرين ورواد السوق للخطر.

5- تغيير أقفال الأبواب التي وضعتها الوزارة بأقفال جديدة من خلال عمال الحراسة الذين قام المستثمر بإدخالهم للسوق بالقوة.

6 - قامت الوزارة باستدعاء فرقة تفتيش من قوة الإطفاء العام لفحص أجهزة الكشف عن الدخان وأعدت تقريرا بالمخالفات التي تم رصدها.

7- رفض تسليم المكاتب الإدارية وإغلاقها.

كما قامت الوزارة بإبعاد موظفيها وعمال الحراسة عن عمال حراسة الشركة الوطنية العقارية تفاديا للاحتكاك وحمايتهم من وقوع أي ضرر لهم وتؤكد أنها مازالت تتحلى بأقصى درجات الحلم في التعامل مع الموقف. وإذ تعرب الوزارة عن التضامن التام مع موظفيها حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة برد اعتبارهم وصون كراماتهم وضمان حقوقهم أثناء أداء عملهم.

وقالت المالية انها تخاطب الرأي العام لإيضاح الحقائق وتؤكد حرصها التام على أملاك الدولة وتعظيم إيراداتها حيث إنها حق أصيل ومُلك لكل مواطن والانتفاع بها حق للدولة ولجميع المواطنين وليست حكراً لشركة معينة. كما تؤكد الوزارة الاستمرار في استكمال تنفيذ قرار الإخلاء واستخدام كل الوسائل القانونية بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة لحفظ النظام وإعلاء هيبة القانون أمام أي تعنت أو مكابرة.

فيما عقبت الشركة الوطنية العقارية على بيان النفي الصادر عن وزارة المالية في شأن عدم قابلية عقد استغلال سوق شرق استثمارياً للتجديد حيث أكدت أن «هذا القول غير صحيح، وأن الوزارة تخالف الواقع والقانون».

وأوضحت الشركة في بيان لها إلى بورصة الكويت أن الفقرة الثانية من البند الخامس من العقد تنص على أنه «إذا رغب الطرف الثاني بعد انقضاء مدة العقد وأيلولة المنشآت والمباني إلى وزارة المالية في استغلال المباني والمنشآت والأرض موضوع هذا العقد فعليه أن يتقدم بطلب كتابي إلى وزارة المالية يبين فيه رغبته وذلك قبل انقضاء مدة العقد الحالية بمدة 6 أشهر، وفي حالة موافقة وزارة المالية يبرم عقد جديد بمدة جديدة وقيمة إيجارية جديدة تشمل المباني والمنشآت والأرض».

وأكدت الشركة أن ما سبق يبين أن العقد قابل للاستمرار أي التجديد، بعكس ما تحدثت عنه وزارة المالية، لافتة إلى أنه نفاذا لهذا البند خاطبت الشركة الوزارة منذ 14 أغسطس 2018 ثم في 16 يناير 2019 ثم 27 فبراير 2019 برغبتها في الاستمرار باستغلال المشروع وتجديد العقد.

وأشارت إلى أن الشركة أرسلت كتابها المؤرخ بتاريخ 6 نوفمبر 2022 لتثبت أن العقد قد تم تجديده من الناحية القانونية وفقاً للأسانيد التي تثبت ذلك.

وتأكيداً لذلك فإن الشركة قامت بدفع القيمة الايجارية لصالح وزارة المالية وقامت الأخيرة باستصدار وصل يفيد ذلك السداد حتى عام2024.

