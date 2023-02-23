أكبر بورصة تشفير أميركية خسرت 557 مليون دولار

مال وأعمال

سجلت شركة «كوينباس غلوبال» - أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة - خسارة قدرها 557 مليون دولار، بعد أن شهدت تراجعاً في الإيرادات بنسبة 75% في الربع الرابع من 2022، مع انخفاض أحجام التداول وسط سلسلة من الفضائح والإفلاسات البارزة في الصناعة.

وبالرغم من التراجع الكبير في الإيرادات والتي سجلت 629 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر مقارنة مع 2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي، إلا أنها جاءت أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 581 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان، إن الخسارة التي كانت تساوي 2.46 دولار للسهم، قورنت بصافي ربح قدره 840 مليون دولار، أو 3.32 دولارات للسهم، في الربع الرابع من عام 2021، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

كانت الخسارة هي الرابعة على التوالي لشركة «كوينباس»، التي عانت من التقلبات الشديدة في أسعار العملات المشفرة. وخفضت الشركة 20% من موظفيها في يناير، بعد تسريح 18% من موظفيها في يونيو الماضي.

وذكرت «كوينباس» في خطاب للمستثمرين أن عام 2023 سيكون «عام التركيز التنظيمي». وأضافت «نعتقد أن مؤسستنا القوية ستجعلنا مستفيداً صافياً من هذه البيئة الجديدة».

