«KIB» يواصل التعريف بتفاصيل وأنواع خدماته التمويلية

مال وأعمال

تستمرّ جهود بنك الكويت الدولي (KIB) في مواكبة ودعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وذلك من خلال العمل على توفير معلومات خاصة بالثقافة المصرفية ونشرها بشكل دوري. ومنذ بداية العام الجديد 2023 يواصل KIB المساهمة في التعريف بتفاصيل وأنواع خدمات التمويل الشاملة، والمزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها، وأوجه الاختلاف بين متطلبات كل نوع منها.

وفي هذا الصدد، مدير أول عمليات الائتمان المصرفي للأفراد في KIB أكّد محمد العبيد أهمية التعريف بأنواع التمويل المختلفة التي يوفّرها البنك لعملائه ضمن الخدمات المصرفية المقدّمة للأفراد، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتمكينهم من إدراك جميع تفاصيل التمويل، مهما كان نوعه ومتطلباته، إضافة إلى الاطلاع على شروطه وأحكامه الأساسية قبل تقديم طلب للحصول عليه. كما نوّه العبيد بأهمية إدراك العملاء لحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلّق بالضوابط والقوانين وسياسات الخصوصية وغيرها من السياسات المصرفية التي تحكم خدمات التمويل.

وأوضح العبيد أن أنواع التمويل الممنوحة للأفراد من KIB تشمل التمويل الاستهلاكي، لشراء السلع الاستهلاكية مثل السيارات. مشيرا أن الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 25,000 د.ك، في حين أن الحد الأدنى للتمويل هو 1,000 د.ك، والحدّ الأقصى لفترة السداد يصل إلى 5 سنوات، مع فترة سماح للقسط الأول مدتها 3 شهور لتمويل السلع الاستهلاكية، و6 شهور لتمويل السيارات.

وأضاف العبيد أن KIB ملتزم بتوفير حلول تمويل تلبّي احتياجات عملائه الصحية، وذلك من خلال توفير التمويل الطبي بالتعاون مع مجموعة واسعة من المراكز الصحية والعيادات وغيرها، علماً بأن هذا التمويل لا يتطلّب تحويل الراتب إلى البنك، وتتراوح قيمته بين 300 د.ك و25,000 د.ك، وبنظام سداد شهري مرن يبدأ من 3 أشهر ولغاية 5 سنوات.

ومن جهة أخرى، أشار العبيد إلى التمويل الإسكاني، وهو تمويل شخصي طويل الأجل للأفراد ممن يحتاجون بناء، أو تجديد، أو شراء أو ترميم مساكنهم، موضحاً أن هذا النوع من التمويل يتطلّب حداً أدنى للراتب قيمته 500 د.ك، ويتوفّر بحد أقصى يصل إلى 70,000 د.ك، مع فترة سداد طويلة الأجل تبلغ 15 سنة (بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهراً). ولفت العبيد أيضاً إلى الضوابط التي تحكم منح التمويل، مشدّداً على ضرورة استيفاء العميل لجميع الشروط والأحكام المحدّدة وحقّ البنك في دراسة الوضع الائتماني للعملاء، والتأكّد من غرض التمويل المطلوب. إضافة إلى تقديم المشورة المالية للعميل ومساعدته في فهم الشروط والأحكام وطبيعة الالتزامات الشهرية وما قد تحمله من آثار وأعباء مالية، مع منحه مهلة يومي عمل «Reflection Period» لمراجعـة العقد بعد تقديم طلب التمويل، حيث يتم تزويد العميل بنسخة غير موقعة وغير نهائية من العقد للاطلاع عليها والتأكد من رغبته باستكمال العملية. وأكّد العبيد على أهمية تحديد جميع الحقـوق والالتزامات لكل من الجهة المانحة للتمويل والعميل، وذلك بموجب عقود واضحة من حيث الصياغة والمضمون، وبما يتوافق مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة وشروط الجهات الرسمية المعنية.

واختتم العبيد تصريحه بالتأكيد على التزام KIB المستمرّ بفهم الاحتياجات المصرفية لعملائه، وسعيه الدائم إلى تلبية متطلباتهم بما يتماشى مع أسلوب حياتهم، وذلك من خلال الاستمرار بتعريفهم بالحلول التمويلية المرنة والمدعومة بتسهيلات متنوّعة وعروض مبتكرة، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات المصرفية والخدمات الرقمية المتعلقة بطلبات التمويل ومتابعة إجراءاته.

