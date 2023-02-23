«الأهلي المتحد» حصد جائزة «سيتي بنك»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن حصوله على جائزة «التميّز في جودة التحويلات» 2022 من «سيتي بنك»، تقديراً لأدائه الاستثنائي في مجال التحويلات المالية الإلكترونية، بعد تحقيقه نسبة 99 % من مدفوعات الخزينة والمدفوعات التجارية.

تُمنح هذه الجائزة المرموقة للمؤسسات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي تراعي أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ عمليات تحويل الأموال والمعاملات المالية للعملاء بأدنى حد من التدخل اليدوي مما ينعكس على زيادة الكفاءة ويعمل على تجنب أي تأخير في تنفيذ الدفعات.

وبهذه المناسبة، أبدت الرئيس التنفيذى عضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي سعادتها بهذه الجائزة المرموقة والتي تعد اعترافا بحصول البنك على أرقام قياسية في مستوى تأدية خدمة مهمة ومؤثرة في مسار التجارة العالمية، وتأكديا على تطور الأنظمة والبرامج التقنية وقدرات العنصر البشري بالبنك، وخاصة أن «سيتي بنك» الذى يعد من كبرى المؤسسات المالية في العالم، يضع مواصفات مهنية عالمية لقياس جودة وكفاءة وأمان أنظمة الدفع الإلكتروني والحوالات المالية لدى المؤسسات المالية التي يتعامل معها ويختار الأفضل من بينها.

وتوجهت الحميضي بالشكر لـ(سيتي بنك) على ثقته، وحرصه على العلاقات والشراكة المتواصلة مع البنك الاهلي المتحد وأعربت عن أملها بتعزيز هذه الشراكة والدفع بها قدماً نحو الأمام، كما توجهت بالشكر إلى فريق العمليات المركزية بالبنك الأهلي المتحد على هذا الإنجاز الذى حاز على التقدير والإشادة.

ومن جانبها أفادت مساعد مدير عام العمليات المركزية بالبنك الأهلي المتحد كيران جعفري: «يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة تقديراً لجودة المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة التي نتميز بها.وتعد هذه الجائزة تأكيداً على جهود البنك لتعزيز جودة عمليات الدفع الالكترونية والتي تضمن سرعة المعالجة والدفع السريع في زمن قياسي. ومازلنا نسعى لمواصلة تطوير عملياتنا في المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضافت جعفري: تعكس هذه الجائزة المستوى العالي للتطور الرقمي الذي بلغه البنك. ويسعدنا أن يتم تكريمنا على جهودنا من قبل «سيتي بنك» المؤسسة المالية عالمية المستوى، مما يؤكد على جهود البنك المستمرة لتحقيق تجربة مصرفية مميزة لعملائه من خلال خدمات ذات جودة عالية.

وأشارت جعفري إلى أن عمليات المدفوعات الخارجية ذات أهمية بالغة للبنوك وتتطلب مستوى مرتفعا من التكنولوجيا بالإضافة إلى كوادر عمل قادرة على التعامل مع عمليات المدفوعات الخارجية التي تقتضي أن يتم التحويل المباشر للأموال مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المستهدفين وبدون أخطاء أو تأخير. وأكدت جعفري أن البنك الأهلي المتحد يعتزم مواصلة مساعيه لتبني حلول متطورة مبتكرة لمختلف احتياجات العمل المصرفي وتحدياته سواء من حيث الأمان او السرعة او الدقة والمرونة بما يتماشى مع تطلعات عملائنا.

