لتدريب وتأهيل أكثر من 300 لاعب ناشئ «بوبيان» رعى أكاديمية «174»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن رعايته لأنشطة أكاديمية «سفنتين فور» لكرة القدم خلال فترة موسم رياضي جديد وذلك لصناعة ناشئين محترفين رياضياً قادرين على الدخول في منافسات كروية وتمثيل الكويت في كبرى البطولات الدولية وحتى المحلية.

وقال المدير الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي: «يسعدنا رعاية أكاديمية «سفنتين فور» باعتبارها واحدة من أهم الجهات المعنية بتدريب الناشئين من عمر 7 حتى 17 عاماً في كرة القدم وتقديم كل الدعم لإعداد جيل محترف ومبدع رياضياً لاسيما في رياضة كرة القدم لما تمثله هذه الرياضة من عشق لدى الكثير باختلاف اعمارهم.

وأوضح الصقعبي انه خلال رعايتنا المستمرة على مدار خمس سنوات على التوالي نجح خلالها أكثر من 80 لاعباً ناشئاً من المنضمين للاكاديمية من الالتحاق بصورة احترافية إلى عدد من الاندية الكويتية مثل القادسية والعربي ونادي الكويت.

وأضاف ان خلال هذا الموسم سوف يتم تبني تدريب ورعاية أكثر من 300 من الناشئين من خلال إعداد برنامج تدريبي متكامل لتطوير مهارات اللاعبين الصغار ورفع مستوياتهم الفنية واكتساب الخبرات الرياضية لتهيئتهم للتعايش مع أجواء البطولات الرسمية وغرس طموح الفوز لديهم.

وأشار إلى ان اهم ما يميز برنامج الاكاديمية التدريبي هو إتاحة الفرصة للمنضمين إلى الالتحاق بمخيم تدريبي احترافي في ريال مدريد أو احدى الاندية الدولية الاخرى يمكنهم من خلاله التعرف على معايير وأصول اللعب بصورة احترافية تحت إشراف مدربين معتمدين.

وأوضح الصقعبي ان هذه الرعاية تتماشى مع رؤية بنك بوبيان الممنهجة تجاه دعم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية وحث مختلف الشرائح على ممارسة الرياضة بل وتشجيعهم للوصول بها إلى المنافسات المحلية والإقليمية وربما العالمية».

وتوجه الصقعبي بالشكر الى كل من: الكابتن بدر المطوع والكابتن حسين فاضل لاعبا النادي الأزرق سابقاً ومؤسسا اكاديمية 174 على هذه البادرة الكريمة والتي سلكت من خلالها طريقا تأسيسيا لإعداد جيل من الناشئين لديهم قدرات وتحويلهم إلى محترفين نطمح ان يكونوا بداية في تمثيل الكويت في كبرى البطولات الدولية.

