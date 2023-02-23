10 رابحين في السحب الأسبوعي لـ«الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير الحالي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: عبدالعزيز موسى محمد الجمعة، وثريا محمد السيد عطية، وفاطمة حمد احمد العمار، وكفاية سليمان فهد الديحاني، وجابر محمد جابر الخشم، وعبدالمحسن سامر الزنكي، ومحمد عبدالعزيز مدني أحمد، ومصطفى أونيالوكال، وضيدان بن مفرح العنزي، وسارة راشد الطخيم.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقى الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250000 د. ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

