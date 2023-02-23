«برقان» رعى «تجميل مدارس صباح الأحمد»

مال وأعمال

تحت رعاية وحضور الشيخ فواز خالد الحمد الصباح محافظ الأحمدي، اختتم بنك برقان رعايته للحملة المجتمعية لتجميل مدارس مدينة صباح الأحمد تحت مظلة المشروع التنموي «محافظتي أجمل» الذي يتضمن خمس مسارات رئيسة أحدها «التزيين والتخضير والتجميل». وقد جاءت مشاركة البنك في إطار الشراكة التي تجمعه سنوياً مع محافظة الأحمدي، وفي سعيه لخدمة المجتمع الكويتي وتحقيق التنمية المستدامة، والذي يمثل جانباً من استراتيجية بنك برقان الشاملة للمسؤولية الاجتماعية.

علماً أن الهدف الأساسي من حملة تجميل المدارس كان تحسين المنظر العام للمباني التعليمية، وإثراء الحس الفني لدى الطلبة من خلال تزيين الساحات والفصول وغيرها من المرافق، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الرسمية، والمؤسسات الأهلية والتطوعية وأهالي مناطق المحافظة.

ومن جانبها، قالت حصة النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: «نحن نفتخز بالأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه الحملة، التي تعتبر إحدى ثمرات التعاون الاستراتيجي بين بنك برقان ومحافظة الاحمدي. وإن البنك مستمر في دعمه للعديد من المبادرات من هذا النوع، التي تهدف إلى تعزيز البيئة التعلمية للطلبة في المدارس، وخلق أجواء فنية تمنحهم المزيد من الشغف وتلهم إبداعاتهم وابتكاراتهم في هذه السن الصغيرة».

وبهذه المناسبة أوضح مدير ادارة المكتب الفني بمحافظة الاحمدي، ابراهيم الفودري ان الحملة انطلقت منذ العام 2016 لتزيين أسوار مدارس المحافظة وتخضيرها ونشر ثقافة الاهتمام بالبيئة بين طلاب المدارس. لافتاً إلى الحملة هذا العام يتم تنظيمها بدعم من بنك برقان، أحد الشركاء الفاعلين مع محافظة الأحمدي، وهي تضم هذا العام مدرسة جمانة بنت الحسن الثانوية ومدرسة ايوب حسين الايوب الثانوية بنين.

