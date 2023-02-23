«التجاري» أصدر بطاقة مسبقة الدفع من ماستركارد احتفالاً بالأعياد الوطنية

مال وأعمال

تزامناً مع الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، أعلن البنك التجاري عن إصداره تصميمين مميزين لبطاقة ماستركارد مسبقة الدفع والتي تظهر صورة أبراج الكويت وألوان علم الكويت بالإضافة الى عبارة «سلمت للمجد» والتي هي جزء من النشيد الوطني الكويتي.

وفي هذا السياق، صرحت المدير التنفيذي لمركز البطاقات بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد غدير سراب إنه وبمناسبة الذكرى الــ62 للاحتفال بالأعياد الوطنية مع عملائنا، قام البنك بإصدار بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع بتصميمين حصريين ومميزين، حيث يمكن للعملاء الاختيار ما بين التصميم العمودي لبطاقة أبراج الكويت أو التصميم الأفقي لبطاقة « سلمت للمجد»، مشيرة إلى أن هذا الإصدار سيكون بمنزلة تذكار للعملاء وللبنك بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا.

وأضافت أنه تيسيرا على العملاء للحصول على هذا الإصدار الحصري من البطاقة الجديدة، فإنه يمكنهم طلب هذه البطاقة الجديدة ذات التصميمين المميزين مباشرة عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile أو زيارة أقرب فرع لهم وإصدارها وتسلمها فوريا.

واختتمت سراب تصريحها مؤكدة أن بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع الحصرية توفر العديد من المزايا لحامليها، كونها بطاقة متعددة العملات وتتيح للعملاء تأمين أسعار الصرف بسهولة وتثبيت السعر لـ10 عملات أجنبية مختلفة تغني العميل عن فتح حسابات متعددة، وهذه العملات هي الدولار الأميركي، والدولار الأسترالي، والدولار الكندي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والكرون النرويجي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركي.

