«غولدمان ساكس» يتوقع رفع الفائدة الأوروبية

مال وأعمال

تشير توقعات المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي وبنوك الاستثمار إلى أن الفائدة الأوروبية ستشهد المزيد من الارتفاعات خلال الشهور المقبلة من أجل السيطرة على التضخم في منطقة اليورو. وتوقع بنك غولدمان ساكس، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام، متوقعا رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو إلى 3.5 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.25 بالمئة. ويرى «غولدمان ساكس» إمكانية زيادة الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس في مارس و25 نقطة في مايو و25 نقطة إضافية في يونيو.

