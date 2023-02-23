loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«غولدمان ساكس» يتوقع رفع الفائدة الأوروبية


تشير توقعات المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي وبنوك الاستثمار إلى أن الفائدة الأوروبية ستشهد المزيد من الارتفاعات خلال الشهور المقبلة من أجل السيطرة على التضخم في منطقة اليورو. وتوقع بنك غولدمان ساكس، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام، متوقعا رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو إلى 3.5 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.25 بالمئة. ويرى «غولدمان ساكس» إمكانية زيادة الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس في مارس و25 نقطة في مايو و25 نقطة إضافية في يونيو.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة