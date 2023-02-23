«بيتك» كرّم موظّفيه المتميّزين عن 2022 ضمن برنامج «قدها»

مال وأعمال

كرّم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، موظّفيه المتميّزين ضمن برنامج «قدها» عن عام 2022، في حفل خاص أقيم في قاعة فندق جراند حياة مول 360 بحضور الإدارة التّنفيذيّة ممثّلة بالرّئيس التّنفيذي للمجموعة بالتّكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، ورؤساء القطاعات وعدد من المسؤولين في «بيتك».

ويذكر ان برنامج «قدها» هو الأول على مستوى القطاع المصرفي في دولة الكويت. ويستند البرنامج في اختياراته للموظفين المتميزين إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء إضافة الى الاهتمام بجميع الجوانب المهنيّة، ويغطّي كل الإدارات بشكل متوازن مستنداً على دراسات وممارسات عالميّة لتقييم الموظّفين وتقدير جهودهم وتميّزهم. ويتضمّن تقييمات شهريّة، وربع سنويّة، وسنوية، وحتى فوريّة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التكريم، أعرب الرّئيس التّنفيذي للمجموعة بالتّكليف في «بيتك» عبدالوهّاب عيسى الرشود، عن اعتزازه وفخره بتميّز موظّفي «بيتك» على كل الأصعدة وعلى مدار العام.

وأضاف الرشود: «يسعدني التواجد معكم اليوم بحفل تكريم «قدها» السنوي ومشاركتكم الفرحة، وأبارك لكم وأشكركم على جهودكم وتميزكم خلال سنة 2022.

اللقاء معكم اليوم مميز لأنه جاء بتوقيت تزامَنَ مع الإعلان عن النتائج المالية الايجابية القوية، وهذه النتائج المالية هي مرآة جهودكم، وهي خير دليل على أن العطاء والتفاني في العمل دائماً يؤتيان ثمارهما».

وأشار الرشود الى ان النجاح في «بيتك»، وفي مختلف المؤسسات، يعتمد على إخلاص الموظفين واجتهادهم وتفانيهم لتحقيق أعلى معدلات الجودة والابتكار في خدمة العملاء سواء الداخليين أو الخارجيين، مؤكدا حرص الادارة التنفيذية على دعم وتشجيع الطاقات المتميزة وتقدير المواهب الشبابية التي تنجز مهامها الوظيفية بشغف كبير، مبينا أنه لأجل ذلك أطلق «بيتك» برنامج «قدها» المتكامل ليكون المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك».

وتابع الرشود: «كل ربع سنة نجتمع مع الموّظفين المتميّزين لتكريمهم ضمن برنامج «قدها».. واليوم نتشرّف باللقاء معكم وتكريم أكثر من 300 موظف وموظفة عن أداء عام 2022، وهذا البرنامج انعكس على مؤشرات الارتباط الوظيفي في البنك التي ارتفعت بنسبة 4%.. وبفضل الله أولا، ومن ثم جهودكم وجهود كل فريق العمل في «بيتك» ودعم مجلس الادارة، توّجنا جهودنا ومثابرتنا بتحقيق نتائج مالية قياسية وتاريخيّة عن السّنة الماليّة 2022، وبإذن الله سنواصل النمو لنعزز مكانتنا الرائدة كأكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.

وأعرب الرشود عن ثقته بأن تميّز الموظفين سيستمر، وانهم سيواصلون تحقيق الانجازات والنجاحات في مختلف المجالات، لأنهم على قدر المسؤولية تجاه العملاء والبنك.

