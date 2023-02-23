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مال وأعمال

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هبوط أسعار النفط


واصلت أسعار النفط، خسائرها امس (الأربعاء) بفعل توقعات بأن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة في تعليقات ستصدر عنه اليوم، مما يثير المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 36 سنتا إلى 82.69 دولاراً للبرميل بعد انخفاضها 1.2%، اول من أمس (الثلاثاء). وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 40 سنتاً إلى 75.96 دولاراً للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس أول من أمس (الثلاثاء) على انخفاض 18 سنتاً.


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