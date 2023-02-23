البحر: صندوق التنمية حقق أهداف الدولة كإحدى أذرع الدبلوماسية

مال وأعمال

أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر أن الصندوق ساهم في وضع الكويت على خارطة الدول التي تسهم في تعزيز الجهود العالمية من أجل التنمية.

وصرح البحر ان الصندوق واصل عطاءه على مدى أكثر من 60 عاما في دعم قضايا التنمية في الدول النامية، كأول مؤسسة تنموية في الشرق الاوسط منذ مطلع الستينيات ومع استقلال دولة الكويت.

وأضاف ان المردود الاقتصادي لجهود الصندوق يتحقق من خلال تمويل المشاريع وذلك عبر تقديم قروض بفوائد ميسرة، والتي تدر من خلالها عوائد يستفيد منها في زيادة موارده الذاتية.

وذكر البحر المردود السياسي لجهود الصندوق الكويتي، والذي تحقق ابان الغزو الغاشم عندما هب المجتمع الدولي لإنصاف دولة الكويت، مؤكدا أهمية السياسة الخارجية للبلاد التي جعلت دول العالم تناصر الحق الكويتي وتدافع عنه.

ولفت الى أن الصندوق استطاع أن يستأنف أعماله اثناء الغزو من خلال مكتبه المؤقت في العاصمة البريطانية بأوامر من القيادة السياسية، حيث قام بالتوقيع على 7 اتفاقيات قروض بقيمة 87 مليون دينار لإثبات أن الكويت بمؤسساتها لا تزال قائمة.

وأكد البحر أن الصندوق الكويتي نجح في تحقيق أهداف الدولة كإحدى أذرع الدبلوماسية الكويتية، منوها بأن استمرار نشاط الصندوق في تلك الفترة الحرجة ساهم في وفاء الكويت بتعهداتها تجاه الدول الأخرى وأكسبها احترام العالم والتأييد لقضيتها العادلة.

