«جي اف اتش»: أحلام زينل رئيساً تنفيذياً لـ «العرين القابضة»

مال وأعمال

أعلنت شركة «العرين القابضة»، احدى شركات مجموعة جي اف اتش المالية التي تتولى تطوير مشروع العرين الصحراوي، تعيين المهندسة أحلام زينل رئيساً تنفيذياً لشركة العرين القابضة. تتمتع السيدة زينل بخبرة تزيد على 16 عاما في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، حيث شغلت خلال هذه الفترة عددا من المناصب العليا في الشركات العقارية البحرينية الرائدة بما في ذلك شركة إنفراكورب وشركة أملاك وشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة وشركة إثمار للتطوير. في إطار منصبها كرئيس تنفيذي للشركة، ستشرف زينل على تطوير استراتيجية جديدة للمشروع ككل بما في ذلك هيكلة شراكات استراتيجية مع مطورين بارزين لاستكمال المكونات المختلفة التي يتألف منها مشروع العرين الصحراوي. يمتد المشروع على مساحة تقارب مليوني متر مربع بالقرب من محمية العرين في المنطقة الجنوبية لمملكة البحرين ويضم المشروع الحديقة المائية جنة دلمون المفقودة وفندق قصر العرين الذي ستتم إدارته من قبل Raffles من Accor، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً.

تعليقا على ذلك، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «تتمثل رؤيتنا في دعم تطوير منطقة العرين لتصبح مقصداً مهماً للضيافة، والترفيه والرعاية الصحية، ونقوم بذلك من خلال دعم المشاريع البارزة في هذه المجالات، حيث نعتقد أن مشروع العرين الصحراوي هو أحد المشاريع التي تمثل أهمية كبيرة لجي إف إتش ولمملكة البحرين على حد سواء. لهذا فإننا سعداء بالإعلان عن تعيين المهندسة زينل كرئيس تنفيذي لشركة العرين القابضة، ومن المؤكد أن خبرتها في التصميم الحضري والتطوير العقاري ستدعم الشركة في تحقيق رؤيتها بشكل فعال من خلال تطوير مشروع العرين الصحراوي.» وأضاف: «فضلا عن أنه يتماشى مع استراتيجيتنا لبناء فريق إداري من الكفاءات العالية، يعد تعيين المهندسة زينل أيضا تجسيدا لالتزام المجموعة تجاه ترقية المرأة إلى المناصب القيادية، وكذلك دعم أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالكوادر البحرينية ذات المهارات العالية إلى مناصب قيادية رئيسة. زينل حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة طوكيو ودرجة الماجستير في الهندسة المعمارية والتصميم الحضري من جامعة هارفارد.

