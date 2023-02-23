«طلبات» و«المرور» تطلقان أسبوع السلامة المرورية الثالث

مال وأعمال

أعلنت طلبات، عن انطلاق النسخة الثالثة من مبادرة «أسبوع السلامة المرورية» رسمياً في الكويت وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والذي بدأ الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 27 فبراير الذي يحتوي على مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لزيادة الوعي وتوفير التدريب حول السلامة على الطرق للسائقين، وتعريف السائقين على استراتيجية السلامة الخاصة بطلبات، وذلك من خلال العروض التوضيحية الميدانية والمحتوى التعليمي والتوصيات. وتقيم «طلبات» هذه المبادرة بشكل ربع سنوي، وهي واحدة من مجموعة من مبادرات الشركة العديدة التي تتماشى مع التزامها المستمر بالسلامة المرورية، وتهدف لتحفيز السائقين على توخي معايير الأمان دائماً، والتركيز في المقام الأول على سلامتهم وسلامة مرتادي على الطرق. وتتضمن عدداً من الندوات والفعاليات حول السلامة الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توعية السائقين بكل طرق السلامة على الطريق وأهمية الالتزام بالقوانين المرورية.

وبهذه المناسبة، صرح عبدالله المنصور - رئيس إدارة العلاقة الحكومية والاتصال بشركة طلبات الكويت قائلًا: «نحن فخورون بالتقدم الذي حققناه في 2022 في جانب السلامة المرورية وذلك بفضل الاستثمار العظيم الذي قامت به الشركة وكذلك التعاون مع الإدارة العامة للمرور لتطبيع وتطوير اشتراطات السلامة المرورية التي تقع على رأس هرم أولويات الشركة وسنواصل تقديم المبادرات التي تهدف لزيادة الوعي والالتزام بالقوانين المرورية».

وأضاف المنصور: ان التعاون مع الادارة العامة للمرور وادارة الاعلام الامني يأتي في اطار استراتيجية الشركة على التواصل مع الجهات الحكومية كافة لنكون جهة مبادرة في تقديم الحلول والاقتراحات والتي ستنعكس ايجابا على صناعة التكنولوجيا وسوق توصيل الطلبات في الكويت.

وذكر المنصور: ان اسبوع السلامة المرورية لسائقي «طلبات» يتضمن مجموعة من الحصص التدريبية وورش العمل التي تناقش مواضيع السلامة المرورية اذ تهدف أسابيع المبادرة لزيادة الوعي لدى عملاء طلبات وجميع أفراد المجتمع حول المسؤولية المشتركة لجعل الطرق أكثر أمانًا، ولذلك تضمنت المبادرة أيضاً أنشطة غير مخصصة للسائقين.

