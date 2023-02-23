مصر: أول إصدار للصكوك السيادية بـ 1.5 مليار دولار

مال وأعمال

أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1?5 مليار دولار، مبينا أن قيمة الاكتتاب بلغت نحو 6?1 مليارات دولار.

وقال معيط في بيان صادر عن وزارة المالية إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72?5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11?675 في المئة ليغلق تسعير الإصدار عند 11 في المئة.

وأضاف أن هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء.

