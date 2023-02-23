«الوطني» اختتم برنامجاً تدريبياً لموظفي «البترول الوطنية»

مال وأعمال

في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع النفطي، نظم بنك الكويت الوطني برنامجاً تدريبياً مكثفاً ومجموعة من ورش العمل لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية، استهدف موضوعات القيادة والابتكار وذلك بالتعاون مع مجموعة الشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري في البنك.

وتم بنجاح عقد ورش عمل حول القيادة والابتكار لعدد من موظفي شركة البترول الوطنية من فئة مراقب/مهندس أول ضمن برنامج إدارة القدرات على مستوى القطاع النفطي.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «نسعى باستمرار في بنك الكويت الوطني إلى تكريس موقعنا الرائد ككبرى مؤسسات القطاع الخاص التي تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مجموعة واسعة من المبادرات التي تشمل تدريب الكوادر الوطنية العاملة في جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسات القطاع النفطي، الأمر الذي يسهم في تعزيز رأس المال البشري ويدعم الاقتصاد الكويتي». وأضاف العبلاني أن البنك استحدث برنامجاً تدريبياً فريداً يهدف إلى اطلاع مؤسسات القطاع النفطي على تجربة البنك الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي بالإضافة إلى التعرف عن كثب على مفهوم القيادة والرؤية بالإضافة إلى إلقاء نظرة شاملة على منظومة صناعة الابتكار وتشجيع الإبداع داخل ثقافة البنك المؤسسية.

وأشار إلى أن البنك أتاح لمتدربي شركة البترول الوطنية الكويتية إمكانية الاستفادة من المحتوى التدريبي المميز على منصة بنك الكويت الوطني التعليمية «NBK E-Learning Hub» والتي تمثل ثورة شاملة في مفهوم التدريب الذي يعتمد على التكنولوجيا لجعل التعلم الإلكتروني أكثر جاذبية وفاعلية. من جهته قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية والنفط والتمويل التجاري براديب هاندا: «لدينا شراكة طويلة الأمد تمتد لعقود مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة العاملة في الكويت، كما أن البنك ينفرد بتوفير وحدة عمل تضم فريقاً متمرساً ومتكاملاً يقوم على توفير أفضل الخدمات المصرفية عالية الجودة لهذا القطاع الحيوي».

