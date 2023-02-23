لويس: الكويت وبريطانيا تتمتعان بعلاقات تاريخية قوية

وطن النهار

تقدمت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس بالتهاني للكويت بمناسبة احتفالها بالعيد الوطني الثاني والستين للاستقلال والذكرى الثانية والثلاثين للتحرير الكويت، وقالت في تصريح صحافي يسعدني أن أقدم أطيب التهاني والتهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، ولكل من يحتفل بهذه المناسبة الخاصة في الكويت وخارجها.

وقالت: تتمتع المملكة المتحدة بعلاقة تاريخية قوية للغاية مع الكويت. ونتمتع بأكثر من مجرد التاريخ: فبالنظر إلى المستقبل، تحرص المملكة المتحدة على زيادة تجارتنا واستثماراتنا؛ لتعزيز علاقتنا الدفاعية والأمنية الوثيقة؛ ولتطوير روابط الأشخاص لدينا من خلال المزيد من أماكن الطلاب والسفر؛ والارتقاء بعلاقاتنا الدبلوماسية مع افتتاح الحوار الاستراتيجي هذا العام، مستطردة وتقدر المملكة المتحدة بشدة علاقتها المهمة مع الكويت وتتطلع إلى عام آخر من التعاون الوثيق من أجل مصلحتنا المشتركة.

