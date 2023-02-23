السفير البنغالي: نثمّن للكويت دعمها المتواصل لجاليتنا

وطن النهار

احتفلت سفارة بنغلاديش لدى الكويت بيوم الشهيد واليوم العالمي للغة الأم 2023 في مقر السفارة بطريقة لائقة يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023. برئاسة اللواء ام دي عشيق الزمان، سفير بنغلاديش لدى الكويت كما حضر البرنامج مسؤولو السفارة وأفراد الجالية وممثلو وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية.

وقام السفير اللواء ام دي عشيق الزمان، برفع العلم الوطني في الصباح الباكر في مراسم احتفالية بحضور مسؤولي السفارة وعدد كبير من أفراد الجالية البنغلاديشية في الكويت. وفي وقت لاحق، وضع السفير مع مسؤولين آخرين في السفارة إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد منار (نصب الشهداء المؤقت) ووقفوا دقيقة صمت حداداً على من ضحوا بأرواحهم خلال حركة اللغة البنغالية لعام 1952. في مثل هذا اليوم من عام 1952، حيث ضحى أبو البركات وعبدالجبار وعبدالسلام ورفيق الدين أحمد وشافي الرحمن وآخرون بحياتهم لحماية كرامة لغتنا الأم البنغالية. بدأ برنامج المناقشة بتلاوة من القرآن الكريم، ثم دعاء ومناجاة خاصين طلباً للبركات الإلهية لأرواح شهداء اللغة ودعوا من أجل استمرار تقدم البلاد. وتلا موظفو السفارة الرسائل التي ألقاها الرئيس، رئيسة الوزراء، وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية. ثم عرض شريط فيديو وثائقي قصير في برنامج يسلط الضوء على الحدث التاريخي لحركة اللغة في بنغلاديش عام 1952. وعقدت جلسة المناقشة في جو مفعم بالحيوية حيث شارك في المناقشة أعضاء الجالية البنغلاديشية في الكويت بما في ذلك العديد من المهنيين والمقاتلين من أجل الحرية وقادة المنظمات الثقافية، يتذكرون والد الأمة بنغاباندوالشيخ مجيب الرحمن باحترام عميق في خطاباتهم وسلطوا الضوء على مختلف الأحداث المهمة التي وقعت قبل وبعد الحركة اللغوية.

وسلط اللواء ام دي عشيق الزمان سفير بنغلاديش لدى الكويت في كلمته الضوء على الحركة اللغوية وأهميتها في تشكيل الحركة الجماهيرية اللاحقة التي أدت إلى ظهور دولة بنغلاديش المستقلة. واستدعى السفير بإجلال كبير أعظم البنغاليين على مر العصور، والد الأمة بنغاباندو الشيخ مجيب الرحمن. وأبلغ أنه بعد الاستقلال، جعل بنغاباندو البنغالية كلغة دولة وألقى أيضًا خطابه الأول باللغة البنغالية في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 1974 لتقديم اللغة البنغالية إلى العالم.

