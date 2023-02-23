النائب الأول التقى حاكم دبي في «آيدكس 2023»

وطن النهار

التقى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي.

وقد نقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

كما أعرب الخالد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على دعوته الكريمة له لزيارة بلده الثاني الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على مختلف الأصعدة والمجالات، مؤكداً على أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق النهضة الشاملة، وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين، كما عبّر عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسموه على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم وحسن استقبال.

وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنجاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023، مؤكداً بأن ما تحصده دولة الإمارات العربية المتحدة من نجاحات عبر تنظيمها لمثل هذه الفعاليات الدولية يعكس حجم إمكانياتها وقدراتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، مشيداً بحسن الإعداد والتنظيم للمعرض والذي يجسد حجم التطور والمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

