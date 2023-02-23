ثامر الجابر: «جائزة عيسى الإنسانية» تجسد القيم المجتمعية الخليجية

وطن النهار

أشاد سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد بما حققته (جائزة عيسى لخدمة الإنسانية) من مكانة عالمية عالية مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في إيصال القيم المجتمعية البحرينية والخليجية في بذل العطاء والعمل الانساني دون النظر الى الهوية أو الثقافة أو المعتقد.

وقال الشيخ ثامر الجابر في تصريح لـ (كونا) على هامش الحفل الختامي لأعمال الدورة الخامسة لـ(جائزة عيسى لخدمة الانسانية): إن «الجائزة التي أطلقها الملك حمد بن عيسى عام 2009 جسدت في دوراتها الخمس قيم التواضع وحب الخير ومساعدة المحتاج وهي ما تحلى به الشيخ عيسى بن خليفة طيب الله ثراه».

وأشاد بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في خدمة الإنسانية والتي تعتبر من مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة التي أطلقها العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة والتي وصلت عوائدها إلى البشرية كافة وآخرها الحملة الانسانية البحرينية لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر في سورية وتركيا.

وأكد ان (جائزة عيسى لخدمة الانسانية) هي الاولى من نوعها في المنطقة لتكريم العاملين ذوي الأثر في خدمة الانسانية وأحد الجهود العديدة التي يبذلها ملك البحرين من أجل خير البشرية حاضرها ومستقبلها.

وأشار الشيخ ثامر الجابر في هذا السياق إلى جائزة (اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم) وجائزة (الملك حمد العالمية للاختراع العلمي) وغيرها من الجوائز التي تشيد بها المحافل الدولية كافة.

