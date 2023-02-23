الحرس الوطني خرَّج دورة الصاعقة

وطن النهار

برعاية الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، وكبار القادة والضباط في الحرس الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية، تم تخريج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة بمشاركة من منتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية.

وألقى وكيل الحرس الوطني كلمة نقل خلالها للخريجين تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، مشيداً بالمستوى المتميز للخريجين والروح القتالية العالية واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره، باعتبارهم ركيزة أساسية في حماية مقدرات الوطن.

وأكد أهمية مشاركة زملاء السلاح من الجيش والشرطة مع إخوانهم في الحرس الوطني لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل التدريبي بفضل روح المنافسة والحرص على التفوق والتمثيل المشرف للجهات العسكرية، موضحاً أن الحرس الوطني ومن خلال الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند» يولي أهمية كبيرة للتدريب النوعي والتخصصي بالاستفادة من بروتوكولات ومذكرات التعاون مع المؤسسات الأمنية المتطورة لمواكبة أحدث المستجدات في العلم العسكري وتزويد الوحدات العسكرية والأمنية بأحدث الأسلحة والمعدات.

