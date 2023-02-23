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وطن النهار

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محافظ الأحمدي هنأ القيادة السياسية


هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، القيادة السياسية بمناسبة حلول الذكـرى الثانية والستين للاستقلال، وذكرى التحرير الثانية والثلاثين.
وأعرب الخالد في تهنئته التي رفعها إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، عن أصـدق آيات التهــاني والتبريكـات بمناسبة الاحتفال بالذكـرى الثانية والسـتين للاستـقلال، والذكرى الثانية والثلاثـين للتحرير، مستحضراً في هذا المقام الرصيد الزاخر بالعمل المخلص والعطاء اللامحدود للقيادة الرشيدة لخدمة الكويت الحبيبة وأهلها الأوفياء.


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