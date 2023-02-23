المعجل: «البلدي» فعَّال في دعم أهداف التنمية المستدامة

وطن النهار

دشَّن وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي الجديد مؤكدا أهمية «البلدي» كمؤسسة حيوية لها دورها الفعال في المجتمع الكويتي، ومباركاً لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء الحاليين بافتتاح المبنى والذي يعد إحدى المؤسسات البارزة في البلاد المسؤولة عن النهضة الحضرية والعمرانية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وأشاد الوزير المعجل خلال افتتاح المبنى صباح أمس في جهود جميع المهندسين والمهندسات الكويتيين القائمين على تجهيز المبنى، متمنيا المزيد من الأفكار والابتكارات التقدمية التي تعود بالنفع على الشعب الكويتي.

بدوره قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري: نبارك للقيادة السياسية سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وعموم الشعب الكويتي ولجميع المقيمين بمناسبة الذكرى الـ62 لاستقلال الكويت والـ 32 للتحرير.

وأردف المحري: شهدنا اليوم افتتاح مبنى المجلس البلدي الجديد بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل، شاكرا جميع جهود الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات الذين عملوا على تشييد هذا الصرح المعماري الفريد، مباركاً لكل اعضاء البلدي وأمانة المجلس بالافتتاح والمقر الجديد الذي يتلاءم والتطلعات المستقبلية للبلاد، داعياً الجميع للعمل والاجتهاد آملاً أن يكون بداية خير وانطلاقة في اتخاذ قرارات تخدم جميع افراد الشعب من المواطنين.

من جانبه أعرب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري عن سعادته بافتتاح مبنى البلدي الجديد، بالتزامن مع احتفالات دولتنا العزيزة بمناسبة الاعياد الوطنية، متقدماً بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الاحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى عموم افراد الشعب الكويتي. بمناسبة الأعياد الوطنية والتحرير.

لافتاً الى ان دور المجلس البلدي الفعال والمؤثر منذ 90 عاما والمشهود في اتخاذ كل القرارات ورسم السياسات العمرانية والاسكانية والصحية.

وافاد أن مبنى البلدي القديم شهد الكثير من الإنجازات، مشددا على أعضاء البلدي بالاضطلاع بمسؤولياتهم في متابعة كل ما يصب في مصلحة الشعب الكويتي من قرارات مهمة وحيوية لها ايجابياتها في المجتمع.

نهضة عمرانية

بدورها قالت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير: بداية أود ان اهنئ القيادة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بمناسبة أعيادنا الوطنية أعادها الله علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيب بالخير والتقدم والازدهار وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.

