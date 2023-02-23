السفير الأوكراني: الدعم الكويتي دافع لاستمراري في الدفاع عن بلادي

وطن النهار

أشاد سفير أوكرانيا لدى البلاد اوليكسندر بالانوتسا بدعم الكويت لبلده. وقال في كلمة ألقاها بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية - الاوكرانية: في بداية الحرب لقيت كل الدعم من وزارة الخارجية الكويتية ومن زملائي السفراء ومن الشعب الكويتي، ما أعطاني دافعا قويا للاستمرار في الدفاع عن بلدي وإيصال صوتنا إلى المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن الدعم الدولي لبلاده ضد روسيا كان جيدا والذي لا يزال مستمرا.

ورحب بالحضور الذي وصفه بأنه حضور أممي من جميع الدول والقارات، مشيراً إلى أن حضور سفير للكويت في أوكرانيا دليل على الدعم الكويتي لبلاده.

وقال من خلال شن عدوان واسع النطاق على أوكرانيا، أطلقت روسيا العنان للحرب القارية الأولى في أوروبا في القرن الحادي والعشرين، ما قوض نظام الأمن العالمي الجماعي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. كشف ??الغزو الشامل للقوات الروسية لأوكرانيا أخيراً قناع نظام بوتين العدواني، الذي كان يتظاهر بأنه «صانع سلام» و«طرف ثالث» في الحرب في شرق أوكرانيا لمدة 9 سنوات!

واضاف يواجه العالم مرة أخرى نظاماً يسعى إلى مراجعة الحدود بقوة. وقد أطلق على هذا النظام اسم «التسرع». يصور هذا المصطلح بوضوح تطلعات موسكو لفرض قوة القوة (وليس العكس).

وتابع كلامه قائلاً: إن العدوان الروسي على أوكرانيا لا يهدف فقط إلى سرقة أراضينا، بل إلى تدمير هويتنا الوطنية، وارتكاب الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني، لافتا الى تنكر أيديولوجية الدولة الروسية المتهورة رسمياً وجود الأوكرانيين كأمة، وأولئك الذين لا يوافقون يتعرضون للإعدام.

إعدامات نازية

وزاد: في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، يكرر الروس أسوأ ممارسات الإعدامات الجماعية النازية، والترحيل، وإساءة معاملة السكان المدنيين، والنهب المتعمد وسرقة الممتلكات الخاصة... وأصبحت المذبحة في بوتشا وإيزيوم وحمام الدم في ماريوبول مظهراً واضحاً من مظاهر سياسة موسكو للإبادة الجماعية. مستطرداً صدمت الفظائع وجرائم الحرب والاغتصاب التي ارتكبها الغزاة الروس في أوكرانيا العالم.

واشار الى ان روسيا غير قادرة على الفوز في ساحة المعركة، ما يجعلها تلجأ إلى القصف الهمجي للمدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية. مستهدفة في معظم الهجمات الصاروخية أهدافا مدنية من خلال تدمير نظام الطاقة لدينا، ويسعى الإرهابيون الروس إلى إحداث كارثة إنسانية وفوضى في أوكرانيا، وتدمير الاقتصاد وحرمان العديد من المدن من الحياة.

وقال كانت ثورة الكرامة (21 نوفمبر 2013 - 20 فبراير 2014) بمثابة شرارة شن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، عندما رفض الأوكرانيون اغتصاب السلطة من قبل عشيرة الرئيس الفاسد فيكتور يانوكوفيتش. بعد إطلاق النار الجماعي على المشاركين في ثورة الكرامة وهروب العديد من كبار المسؤولين، وعلى رأسهم يانوكوفيتش، وقررت قيادة الاتحاد الروسي الاستفادة من فراغ السلطة المؤقت في أوكرانيا للاستيلاء على أراضي أوكرانيا.

واضاف: شهد العالم في 20 فبراير 2014 بداية العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا. حتى الآن، نتج عن ذلك عواقب مأساوية، تم ارتكاب 69768 جريمة حرب وجريمة عدوان منذ 24 فبراير. وهي تشمل مقتل 9576 (بينهم 461 طفلاً) وجرح 12742 مدنياً (بينهم 923 طفلاً) وتم ترحيل 16207 أطفال أوكرانيين.

فقدان

ولفت الى ان بلاده فقدت مؤقتاً 44% من توليدها النووي، و75% من سعة محطة الطاقة الحرارية و33% من محطات الطاقة والحرارة المشتركة، وأكثر من 10 جيجاوات من السعة غير متوافرة حالياً نتيجة للاحتلال الروسي.

