السفيرة التركية: كويتيون فتحوا عقاراتهم لمتضرري الزلزال

وطن النهار

أعربت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز عن تقديرها للكويت حكومة وشعبا لما قدموه من تضامن للشعب التركي جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا أخيراً.

وقالت في مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس في مقر اقامتها: ان ما يربط بلدينا تعدى العلاقات السياسية والاقتصادية إلى الروابط الأخوية (..) وهذا ما أكده حجم المعونات والمساعدات التي قدمتها الكويت حكومة وشعبا لمتضرري الزلزال في تركيا.

وكشفت عن تسيير 9 طائرات عسكرية كويتية تحمل معدات ومواد إغاثية، كما ان الخطوط الجوية التركية تقوم بشحن معونات حيث تم شحن نحو 100 طن وما زال هناك نحو 400 طن من المساعدات في مستودعات السفارة تم تقديمها من الشعب الكويتي قد امتلأت خلال ساعات وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي الذي يمتلك قلبا كبيرا، ستنقل عبر طائرة الشحن التركية، مشيرة إلى أن التبرعات النقدية من الكويت كانت سخية جدا سواء من الهيئات الخيرية أو من الشعب.

كما لفتت الى الزيارة التي قامت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي الى غازي عنتاب ووقوفها على حجم الدمار الذي لحق في المنطقة مثمنة الخطوة الكويتية التي قالت ان فرق الانقاذ الكويتية كانت اول الفرق التي وصلت الى بلادها وساهمت في انقاذ الارواح واسعاف المتضررين.

وثمنت اهتمام سمو امير البلاد وسمو ولي العهد لاتصالهما مع الرئيس التركي اردوغان وتضامنهما مع تركيا جراء هذه الكارثة، مشيدة بما قام به وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله من تنسيق لايصال المعونات والتواصل مع المسؤولين في تركيا دون ان تنسى الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية التي قالت ان البعض منها لا يزال يعمل على الميدان في غازي عنتاب رغم الزلزال الا انهم ابوا ان يغادروا المنطقة وهم يساعدون في عمليات الاغاثة.

وأشارت إلى ان بعض الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في تركيا أنهم عرضوا استخدامها مجانا من قبل المتضررين من جراء الزلزال،لافتة الى التضامن الشعبي في تركيا مع المتضررين وعن تضامن الجالية التركية في الكويت قالت كانت متعاونة معنا الى حد بعيد حيث ان هناك منهم من فقد أهله جراء هذه الزلازل حيث قدموا كل ما لديهم لمساعدة أهاليهم كما شارك منهم نحو 200 متطوع منهم لترتيب وتعبئة المساعدات التركيا كون عقارتهم بعيدة عن المناطق المنكوبة، كما ان الشركات التركية العالمة في الكويت عرضت دعمها خصوصاً التي تعمل في مجال المقاولات مثل لوياك، داعية الكويتيين لزيارة تركيا حيث لا وجود لخطر عليهم في المناطق السياحية.

وذكرت ان إعادة اعمار المناطق المنكوبة تستغرق نحو العام موضحة ان تركيا دولة قوية وستخرج من محنتها هذه وان الانتخابات ستكون في موعدها المقرر.

واشادت بالدعم الدولي لبلادها اثناء الكارثة والمستمر منذ 17 يوماً على حدوث الزلازل واستمرارها.

وذكرت ان الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب شرق تركيا، الأول كان بقوة 7.7 درجات وكان مركزة في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش. أما فكانت شدته 7.6 درجات ومركزها في البستان، وهي منطقة أخرى في المقاطعة ذاتها. أعقب الزلزالين زلزال ثالث قوي (بقوة 6.4 درجات) ضرب مدينة هاتاي في 20 فبراير بالإضافة إلى ما مجموعه 7.242 هزات ارتدادية.

- واضافت: أثرت الزلازل على مساحة شاسعة يبلغ مجموع سكانها 13.5 مليون نسمة وتعرضت المقاطعات العشر التالية للزلازل: كهرمان مرعش، هاتاي، غازي عنتاب، شانلي أورفا، ديار بكر، أضنة، أديامان، عثمانية، ملاطية وإيلازيغ. وأعلن البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في تلك المحافظات.

وقالت انه وفقاً لآخر المعلومات الواردة من وزارة الصحة، ان 42.310 مواطناً فقدوا حياتهم وأصيب 105.505 آخرين.

واضافت: حشدت الدولة التركية جميع قدراتها على الاستجابة للطوارئ، وقد تم استكمال جهود الإنقاذ المستمرة في المناطق المنكوبة بالزلزال بدعم دولي، وقامت العديد من الحكومات، بما في ذلك الكويت، بإرسال أفراد طبي/ إنقاذ، وأموال ومعدات. نحن ننسق المساعدات الدولية الواردة.

وأوضحت ان العدد الإجمالي للأفراد العاملين في الميدان في المناطق المتضررة أكثر من 250 ألفاً بما في ذلك المتطوعون، وحتى اليوم، قدمت 102 دولة المساعدة و3200 من أفراد البحث والإنقاذ الأجانب من العديد من البلدان موجودون على الأرض.

