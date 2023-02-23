مطالبات لوزراء.. بـ«قص الحق»

الأولى

علمت النهار أن عدداً من الوزراء في الحكومة المستقيلة بدأوا بترتيب أوضاعهم لمغادرة مناصبهم خاصة ممن لم يستطيعوا تبرير بعض الأخطاء التي وقعوا بها في الفترة السابقة وبالذات خلال فترة تصريف العاجل من الأمور.

وأبلغت مصادر حكومية النهار ان نشاط الوزراء في الأيام الماضية كان ملحوظا، منوهة الى ان ذلك لا يعني ادراج ما يعملونه خلال هذه الفترة ضمن انجازاتهم لما لها من اعتبارية بأنها لتصريف الأمور العاجلة فقط. وأشارت الى ان جميع الملفات التي كلف بها الوزراء منذ توليهم مناصبهم في اكتوبر الماضي عليها متابعة وتدقيق وهي المحك في تقييم أدائهم قائلة: ان رسائل وصلت الى الوزراء غير المنتجين مفادها قصوا الحق من نفسكم.

برلمانيا، تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بوضع لوحات إعلانية بارزة تحمل اسماء وبيانات الشركات المنفذة للطرق التالفة لردع تكرار مثل تلك المشاكل.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. حسن جوهر، عبدالله الأنبعي، مهلهل المضف، مهند الساير وعبدالله المضف: لما كانت الطرق الرئيسية السريعة والشوارع الرئيسية والفرعية تعاني من مشاكل سوء التنفيذ وتطاير الحصى والتشققات الأرضية والحفر على امتداد جميع المحافظات والمناطق، وفي مناظر غير حضارية لا تليق بسمعة ومكانة البلاد في مجال الريادة في الانشاءات والبنية التحية، خصوصاً مع تنوع الشركات المنفذة لهذه الأعمال.

وأضاف النص: ولما كانت الشركات المنفذة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سوء الأعمال والصيانة اللازمة لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق بوضع لوحات إعلانية بارزة تحمل اسم الشركات المنفذة ورئيس مجلس إداراتها ومهندس المشروع مع صور واضحة للحفر والتشققات الأرضية على مواقع المناطق التالفة في الطرق السريعة والطرقات والشوارع الرئيسة والداخلية وذلك على نفقة تلك الشركات تحميلاً لها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفي بادرة تعكس روح الإصلاح الإداري وردع تكرار مثل هذه المشكلات.