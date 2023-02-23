النائب الأول: تبادل الخبرات مع الإمارات

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التقى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (ايدكس 2023) في أبوظبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي: إن الخالد نقل تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنيات سموهما له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرفعة والازدهار.

وأكد أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق النهضة الشاملة وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين معربا عن خالص شكره وعظيم امتنانه على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم وحسن استقبال.

كما أعرب عن تهانيه للشيخ محمد بن راشد بنجاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (ايدكس 2023)، مؤكدا بأن ما تحصده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نجاحات عبر تنظيمها لمثل هذه الفعاليات الدولية يعكس حجم إمكاناتها وقدراتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة.