بايدن يتعهد بهزيمة روسيا وموسكو ترد: سنستخدم «النووي»

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عواصم- الوكالات: تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بهزيمة روسيا في اوكرانيا فيما ردت موسكو بالتهديد باستخدام كل انواع اسلحتها بما فيها السلاح النووي للدفاع عن نفسها.

وقبل لقائه امس في وارسو مع 9 من قادة أوروبا الشرقية والوسطى بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» أكد الرئيس الأميركي أن «أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا». وأكد بايدن متوجّها إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو «إن ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من اخضاع شعب تواق للحرية والوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا». ورد بايدن على الخطاب المناهض للغرب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أن «الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال بوتين اليوم». وأوضح أن بوتين «ظن أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديموقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديد للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف».

في المقابل أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن موسكو قد «تُمزَّق» إذا أوقفت «العملية العسكرية الخاصة» من دون تحقيق النصر. وكتب ميدفيديف عبر قناته على تلغرام أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الأسلحة ومن بينها السلاح النووي، إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد هزيمتها. وأضاف أن نية واشنطن إلحاق الهزيمة بروسيا قد تؤدي إلى صراع عالمي، مشيرا إلى أن قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة «نيو ستارت» ليس إلا نتيجة مواقف وتصرفات الولايات المتحدة والغرب وإعلانهم الحرب على روسيا.