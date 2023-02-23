10 شهداء بـ«مذبحة اغتيالات» إسرائيلية في نابلس

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نابلس- «الضفة الغربية»- الوكالات: استشهد 10 فلسطينيين وأصيب نحو 100 برصاص الاحتلال الإسرائيلي امس أثناء اقتحام قواته مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية لتنفيذ ما يبدو انها «مذبحة اغتيالات» جديدة في الضفة فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بـ«التحرك الفوري» في حين حذّرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» من أن «صبرها آخذ في النفاد».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 100 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس، بعضهم إصاباتهم حرجة. ومن ناحيته قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الوصول إلى موقع مُحاصرة شابين مطلوبين وسط نابلس.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم «اغتيال المطلوبين» الاثنين اللذين استهدفتهما العملية العسكرية في نابلس، والتعرف على جثتيهما بين أنقاض المنزل الذي تم قصفه.

وبدورها أعلنت سرايا القدس استشهاد قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر جنيدي.

وفي أول رد فعل على التصعيد الإسرائيلي ذكرت كتائب القسام أن «المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ في النفاد». من جهتها دانت الخارجية الفلسطينية «جرائم الاحتلال في نابلس» وأكدت أنها ستتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية واعتبرت أن «الاقتحام الدموي لمدينة نابلس إرهاب دولة منظم وتصعيد خطير في ساحة الصراع».

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية «بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها».