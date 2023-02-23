وزيرة الكهرباء: نعمل على إنهاء خدمات الوافدين

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أكدت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء د. أماني بوقماز التزام وزارة الكهرباء والماء بتطبيق سياسة الاحلال وذلك عبر انهاء خدمات الموظفين من العمالة الوافدة تطبيقا لسياسة الاحلال والاستغناء عن الحالات التي لها بدائل من الكوادر الوطنية. واضافت بوقماز: إن عدد الوافدين العاملين في عقود التشغيل والصيانة التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة هو 949 موظفاً، موضحة ان الكوادر الوطنية يمكن ان تشغل جميع الوظائف والمهن في وزارة الكهرباء وذلك بالاعتماد على المؤهل الدراسي وحسب حاجة العمل الفعلية لقطاعات الوزارة المختلفة سواء كان ذلك عن طريق التسجيل في ديوان الخدمة المدنية او عن طريق العقود التابعة للوزارة، موضحة ان نسبة الموظفين الكويتيين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة هي 97.25% ، فيما تبلغ نسبة العمالة الوافدة 2.75%.