الأولى

تتجه الحكومة نحو إجراء تدقيق شامل على جميع العقود الخاصة باملاك الدولة، للتأكد من خلوها من أي ثغرات قانونية وفنية يستفيد منها البعض على حساب المال العام.

وبينت مصادر لـالنهار أن التدقيق يستهدف البنود كافة التي تتضمنها تلك العقود، وذلك لرصد المخالفات، حيث سيتم تشديد العقوبات والعمل على ايقاف المخالفين من الموظفين مع إحالتهم لجهات التحقيق فوراً، كما حدث أمس بوقف عدد من المسؤولين في ادارة أملاك الدولة عن العمل 3 أشهر.

وقالت المصادر: الحكومة تعمل على طرح العقود المنتهية مدتها لمزايدات علنية بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة.

وأضافت أن إعادة النظر في عقود أملاك الدولة العقارية من بين المحاور الرئيسة التي يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة باعتباره رافداً من الروافد الرئيسة للدخل القومي.