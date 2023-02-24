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أصدر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بياناً صحافيا امس أكد في مستهله «احترام رقابة الرأي العام بما يتعلق بأعمالنا كمسؤولين مؤتمنين ونتقبل برحابة صدر النقد السياسي المباح والتجريح أحيانا وهي ضريبة التصدي للمسؤولية الوطنية، أما التشكيك بالسمعة والذمة المالية دون سند أو دليل فهذا أمر وجب الرد عليه».

وأضاف «استغرب أن يصدر من نائب كالدكتور حمد المطر وفي هذا التوقيت، حيث إنني لم أكن رئيساً للمجموعة الاستثمارية كما ذكر، ولم أكن مفوضاً كذلك، ولم أشارك بأي ملكية في الشركة أو صنع قرار أو في اجتماعات مجلس الإدارة أو توقيع عقود».

وأوضح «ان علاقتي مع الشركة هي مجرد علاقة عمل حيث تلقيت عرض عمل بهدف المساهمة بتأسيس صندوق عقاري ولم تتمكن الشركة من إنشائه»، مستطرداً «أضيف كذلك أنني شخصيا متضرر من تعثر أعمال الشركة من بعد جائحة كورونا ومتضامن مع العديد من المستثمرين المتضررين».

وشدد على «الحديث صراحة بأنني شاركت بإدارة عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال، فإنني أنكر هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وأطالب النائب بتقديم ما يملكه من أدلة ومستندات الى النيابة العامة واطلاع الرأي العام عليها كذلك»، مؤكدا «لن أتنازل عن حقي القانوني الكامل أمام أي طعن بذمتي المالية أو تشويه لسمعتي لدوافع قد تكون سياسية خصوصا بهذا التوقيت»