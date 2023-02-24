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طالبت إدارة شؤون الجنائز في البلدية بمعاقبة شخص نبش قبوراً في مقبرة الجهراء بهدف الحصول على الفقع. وقال مدير إدارة شؤون الجنائز فيصل العوضي: انتشر أخيراً مقطع فيديو يوثق فيه شخص يبحث عن الفقع من بين القبور، وهذا العمل يعتبر انتهاكاً لحرمة المقابر. وأكد أن تصوير القبور كذلك يعد مخالفة للتعميم الصادر من مدير عام البلدية الذي يمنع منعا باتا التصوير في المقابر باستخدام الكاميرات على اختلاف أنواعها تفادياً للمساءلة القانونية. وطلب العوضي مخاطبة جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن مقطع التصوير المنتشر، وعدم التساهل في حرمة القبور.