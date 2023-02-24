الأولى

بمناسبة الذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير، تحتجب النهار عن الصدور اعتباراً من بعد غد الأحد على أن تعاود الصدور يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير مع التنويه إلى استمرار عمل النهار أونلاين عبر منصاتها الإلكترونية على مدار الساعة.

وأسرة تحرير النهار تنتهز هذه المناسبة لترفع إلى القيادة السياسية والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الكويت الطاهرة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية مبتهلة للمولى -عز وجل- أن يديم على الكويت وأهلها نعم الأمن والأمان والاستقرار والعز والرخاء والتقدم.