الأولى

أعلنت وزارة الأوقاف امس ان إغلاق باب التسجيل لأداء فريضة الحج على موقعها الإلكتروني سيكون بتاريخ 28 فبراير الحالي.

وأوضحت أنه في حال التخلف عن التسجيل مع الحملة فسيتم إلغاء تسجيل الراغب بالحج وتتاح الفرصة بعدها للاحتياط، مشيرة إلى أن عدد الذين قاموا بالتسجيل لأداء الفريضة على الموقع الإلكتروني حتى يوم أمس فاق الـ 36 ألف حاج. وقالت إن إدارة مكتب الحج والعمرة ستعتمد الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج من قبل، مؤكدة اعتمادها اختيار المستحقين حسب الشروط والقرعة الإلكترونية. وأضافت أن إدارة مكتب الحج والعمرة ستبلغ من وقع عليه الاختيار من خلال خدمة الرسائل القصيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى منح مهلة 5 أيام لإتمام عملية التسجيل مع الحملة التي يرغبها الحاج.

