وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبروناي دار السلام وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غيانا التعاونية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى نارو هيتو امبراطور اليابان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاد جلالته متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

