وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى نارو هيتو امبراطور اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

