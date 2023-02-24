وطن النهار

شن المشاركون في ندوة «من غشنا فليس منا»، هجوما لاذعا ضد وزارة التربية وسياستها التي تسببت في تدهور المنظومة التعليمية، مستنكرين نسب ارتفاع حالات الغش في الاختبارات التي طالت حتى الواجبات، بينما «ابن الناظر لا يرسب»، مشيرين إلى الكثير من المشاكل والفضائح في الميدان التربوي غير أن الوزارة بقيادييها «تداري الفضائح» على حساب التربية والتعليم.

وأكد المتحدثون في الندوة الذي نظمتها الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» أمس أول من امس في مقر نقابة الفنانين والاعلاميين، وأدارها الاعلامي د. بسام الجزاف، أن المتورط في موضوع الغش ليس الطلبة فقط، وإنما بعض من الجهاز التدريسي والتعليمي والإداري وأولياء الأمور وهو «ما زاد الطين بلة»، مشيرا إلى أن الغش له انعكاسات على سلوكيات المجتمع وأبعاد خطيرة، فعندما يتعلم الطالب في التعليم الغش خاصة مع مراحله الأولى الحياتية، فسيكون غير قادر على مجابهة الحياة الجامعية، والتحصيل العلمي والنقدي، كما أننا سنشاهد بعد ذلك الموظف الفاسد غير المنضبط، وشيوع وانتشار الفساد في التعينات والمناصب، والمتلاعبين على القانون، وانتشار الرشى والواسطة وسطوتها.

وأوصوا بضرورة تطوير التشريعات القانونية بما يسمح بإيقاع عقوبات مغلظة على كل من يسهم في تسهيل الغش من داخل المؤسسات التربوية وخارجها، داعين سرعة تنفيذ مشروع الاختبارات الوطنية للحد من أهمية اختبارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير مناهج التعليم اعتمادًا على مدخل حل المشكلات المعتمد على التمكن من المهارات لا حفظ المعلومات واسترجاعها، علاوة على تنويع آليات القياس والتقويم التي تحد من الاعتماد المفرط على الاختبارات التقليدية.

تنامي الغش

واستهل الندوة، حديث رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» د.خديجة المحميد، التي أكدت أن تنامي حالات الغش يشكل خطرا عميقا على البنية التربوية والاجتماعية لاسيما المجتمع المدرسي، موضحة ان المجتمع الكويتي صُدم أخيراً بتنامي حالات الغش المدرسي إلى رقم كبير ومخيف جدا، متسائلة ما هي جذور وأسباب المشكلة وآثارها وأخطارها العلمية والمهنية والتنموية؟ وكيف يمكن التصدي لعلاجها بشكل فعّال؟ وما هو حجم المشكلة؟ وهل ترقى إلى أن تُسمى ظاهرة؟

ودعت المحميد إلى أهمية إنشاء مرصد اجتماعي في الكويت من شأنه رصد المستجدات السلوكية الاجتماعية الثقافية المؤثرة وقياس المستجدات على الساحة المحلية كما هو في الدول الحضارية وتحديد آثارها وكيفية التعامل معها.

وأشارت إلى حرص الرابطة بالتوصية في مختلف المناسبات في كل عام على إنشاء مرصد اجتماعي وفق ما قررته الخطة الاستراتيجية الوطنية للأسرة 2016، مؤكدة أن هذه التوصية مهمة ويجب تنفيذها لحماية المجتمع والوطن من المستجدات الضارة، مشيرا إلى ضرورة العمل على كل ما من شأنه ترسيخ القيم الوطنية والاخلاقية.

الخافي أعظم

من جانبه، قال استاذ الاجتماع والنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية د. يعقوب الكندري: «لو كنت وزيرا لنسفت التربية»، لافتا إلى أن المؤسسة التعليمية في خطر مدقع، ولا بد من التدخل الفوري في إجراء جراحة تستأصل الورم الخبيث في الجسد التربوي، ولا يمكن أن نقول إلا على التعليم والأخلاق والتنمية المنشودة في النهاية السلام، فلا تنمية من دون تعليم، وإن صاحب التعليم ذو الشوائب الأخلاقية، يعد انهيارا للمجتمع، فهكذا يقول التاريخ».

وأكد أن حجم مشكلة الغش كبيرا جدا ويفوق بكثير عن المعلن عنه بضبط 40 ألف حالة غش في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول، مبينا ان هناك الكثير من الحالات التي لم يتم الافصاح عنها، مشيرا إلى أن «موضوع الغش منتشر بشكل كبير في كل المؤسسات التعليمية، معتبرا انها ظاهرة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها، فالغش يتعدى الاختبارات إلى البحوث والواجبات والتدريبات التي تمنح للطالب سواء في مرحلة التعليم العام أو التعليم العالي، ما أثر بشكل كبير على مخرجات التعليم العام وحتى الجامعي.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من خريجي الثانوية العامة يحصل على نسبة عالية في الثانوية ويعتبر من المتفوقين، بينما هو لا يستطيع كتابة جملة أو فقرة واحدة بدون أخطاء لغوية ونحوية، إذ ان هناك إشكالية في مخرجات التعليم تؤثر بشكل كبير على مستقبل المجتمع.

وقال ان حالات الغش ارتفعت بشكل خطير ودخلت التقنيات الحديثة في تسهيل هذا الموضوع، ونقولها بكل أسف ساعدت المؤسستان التربويتان (الأسرة والمدرسة) على تفشي هذه الظاهرة التي تستدعي الوقوف على أبعادها، مبينا أن هذه المشكلة قديمة ويعرفها الجميع، ولكن ما حرك المياه الراكدة لهذا الملف الخطير حادثة تسريب الاختبارات الأخيرة.

وأشار إلى ان النسب العالية التي واجهها المجتمع باستغراب من خريجي الثانوية العامة تثير التساؤلات وتثير الاستهجان أيضا، وقد زادت كورونا من هذه الظاهرة وعززتها مع تراخٍ كبير من الجهات المعنية لمراقبة الوضع، والتي من الممكن أن تجعل من هذه الظاهرة ثقافة عامة ومقبولة بكل أسف، فهل يعقل أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة (99,7%) للقسم العلمي، و(97,89%) للقسم الأدبي و(96%) للتعليم الديني؟؟

واستدل الكندري بمثال على تنامي الحالة وتزايدها بطلبة المسائي، حيث انه بالمقارنة بين عامين 2019 و2022 نجد أن نسبة الفرق بين هذين العامين شاسعة، فقد كان عدد الناجحين 494 للقسم العلمي و1138 للقسم الأدبي في عام 2019، وأصبحت 4588 للعلمي و 8522 للأدبي أي أن نسبة التغير أصبحت 828.75% بالنسبة للعلمي و648.86% للأدبي.

واعتبر المشكلة أن يحدث الغش والتلاعب في وزارة يفترض أن تنقل القيم الإيجابية للمجتمع، فالتربية مقدمة على التعليم، حيث أصبحت قيم التفوق محدودة، والوصول إلى النجاح والدرجات العالية هدف يبتعد عن هذه القيم، موضحا ان المشكلة الكبرى أن المتورط في موضوع الغش كما تشير المصادر ليس الطلبة فقط، إنما بعض من الجهاز التدريسي والتعليمي والإداري، وبعض من أولياء الأمور، وهذا ما زاد من الطين بلة.

وذكر الكندري أن هناك مجموعة من الأسباب التي دعت إلى تنامي مثل هذه المشكلة، منها انعكاس التعليم على الوضع العام في المجتمع، حيث ارتباط حال التعليم بحال البلد زاد بشكل كبير قضايا الفساد وبالتحديد الفساد الإداري.

تصدٍ

بدوره، قال الموجه الفني لمادة اللغة العربية يوسف المحميد: «ليس الغش مرضًا اجتماعيًا أخلاقيًا طرأ على حياتنا فجأة، بل هو عَرَضٌ لمرض عضال أَصاب أسلوب حياتنا منذ أمد بعيد، يبدأ من اللحظة التي نُحِّيَ معيار الكفاءة في المفاضلة بين الأفراد لصالح معايير أخرى غير موضوعية، لأن ذلك أسهم في تعطيل جميع الدوافع المشروعة للتعلم، فلم يبق لطلابنا من دوافع سوى نيل الشهادة التي تضمن لهم وظيفة مريحةً ذات راتب مرتفع وتخلو من العمل».

وأضاف: أنه «في مثل هذه البيئة ظهر مرض الشعور بالاستحقاق من دون حق، وعن هذه البيئة صدرت الحجج الأخلاقية المبررة للغش والتزييف، وأي حلٍّ لا ينظر إلى علاج تلك البيئة ليس سوى مسكِّنٍ لأعراض المرض، لا يلبث حتى ينتهي مفعوله لتعود الآلام مرة أخرى»، مبينا ان هناك الكثير من المشاكل والاخطاء ولكن التربية تداري الفضائح، ومنها موجهون يقعون في اخطاء املائية.

وأعلن المحميد، التوصيات المطلوب تنفيذها للقضاء على مشكلة الغش، والتي شملت أهمية تخفيض الاعتماد على معيار الشهادات في التعليم العالي والتوظيف والترقيات، واعتماد وسائل موضوعية لقياس الكفاءة تستهدف المهارات أكثر من المعلومات، مع الاخذ بالاعتبار سرعة تنفيذ مشروع الاختبارات الوطنية للحد من أهمية اختبارات الثانوية العامة.

وأكد ضرورة تطوير مناهج التعليم اعتمادًا على مدخل حل المشكلات المعتمد على التمكن من المهارات لا حفظ المعلومات واسترجاعها، بالإضافة إلى تطوير التشريعات القانونية بما يسمح بإيقاع عقوبات مغلظة على كل من يسهم في تسهيل الغش من داخل المؤسسات التربوية وخارجها، علاوة على تنويع آليات القياس والتقويم التي تحد من الاعتماد المفرط على الاختبارات التقليدية.

وأكد المحميد، سهولة القضاء على هذه الظاهرة لاسيما الغش التكنولوجي من خلال استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة، إلى جانب ضبط عملية الرقابة على لجان الاختبارات، ناهيك عن امكانية الكنترول ضبط اوراق الطلبة المتورطين في الغش، منوها إلى أن هناك الكثير من المدارس نجحت في الحد من الغش بتطبيق اللائحة.

إلى ذلك، شارك جانب من الحضور المختصين في الندوة، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الملاحظات والممارسات السلبية التي يشهدها الميدان التربوي دون ان تظهر للعلن، ومنها فتح مجال الغش امام الطلبة في اللجنة التي يكون فيها ابن ناظر أو وكيل المدرسة.

