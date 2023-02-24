مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية، عن اتجاه لتطبيق رسوم مقترحة على القسائم الصناعية بنسب تصاعدية سنوياً تصل إلى 50% وقد تتجاوز تلك النسبة في بعض القسائم الى 100%.

وأشارت إلى أن الرسم المقترح على قسائم القطاع النفطي سيكون بحدود 500 فلس للمتر المربع الواحد، فيما يصل الرسم على المتر المربع للقسيمة الصناعية في العام الأول من التطبيق 1.25 دينار للمتر، تصل إلى دينارين في بداية العام الرابع وبما يقارب 60% بين العام الأول والرابع.

وفيما يتعلق بالقسائم غير الصناعية بالمناطق الخدمية والتجارية والحرفية (المستغلة من غير صاحب القسيمة)، تشير البيانات إلى أن المتر على الشارع العام سيكون الرسم عليه 12.25 ديناراً، فيما يصل للشارع الرئيس 9.5 دنانير و8.25 دنانير على الشارع الثانوي.

أما القسائم غير الصناعية بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية المستغلة من صاحب القسيمة، فسوف يصل سعر المتر على الشارع العام في العام الأول 5 دنانير ويصل بداية العام الخامس 12.25 ديناراً للمتر، بزيادة قدرها 6.75 دنانير وبما نسبته 145%.

وبالنسبة للقسائم على الشارع الرئيسي ستكون في العام الأول للتطبيق 4.5 دنانير للمتر وتتزايد بداية العام الخاص لتصبح 9.5 دنانير، وفي الشارع الثانوي تصل 4.25 دنانير في العام الأول لتطبيق القرار تصل إلى 4.25 دنانير ومن بداية العام الخامس تصل إلى 8.25 دنانير.

وفيما يتعلق بالقسائم الخدمية غير الصناعية بالمناطق التجارية فتصل رسوم أسعار القسيمة 9.5 دنانير للمتر المربع الواحد، وفي قطاع البنوك والتأمين تصل إلى 18 ديناراً والمحال الحرفية التابعة للهيئة العامة للصناعة تصل إلى 14 ديناراً ومحال المطاعم والمقاهي والكانتين والبقالة والعصائر والفطائر والمعجنات تصل إلى 42 ديناراً. وفيما يتعلق بأبراج الاتصالات، فإن قيمة الرسم على البرج الواحد تصل إلى 4000 دينار سنوياً.

أما المواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها فهي تكون وفقاً لنوع العقد، كما أن القسائم التي تؤول للهيئة بعد انتهاء عقود إدارتها وتشغيلها من القطاع الخاص وقيام الهيئة بادارتها وتشغيلها.

أما الأنشطة المستحدثة، فتتضمن المجمعات التجارية والتي يتراوح سعر القسيمة الصناعية بها من 9.5 دنانير للمتر المربع لصغيرة البناء و50 ديناراً للضخمة منها، فيما تصل أسعار رسوم الأنشطة الفندقية 39 ديناراً للمتر في الصغيرة منها و120 ديناراً للمباني الضخمة فيها.

وتصل أسعار رسوم المعاهد الصحية صغيرة البناء للمتر الواحد 39 ديناراً، و71 ديناراً للضخمة منها والمعاهد الطبية 10 دنانير للمتر المربع لصغيرة البناء و18 ديناراً للمتر المربع للضخمة منها.

وقالت مصادر أن القسائم الخدمية لا يجب ان تعامل كالاستثمارية وغيرها، لانها تمس الناس بشكل مباشر في حياتهم اليومية.

