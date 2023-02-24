مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن توجه حكومي لإجراء تدقيق شامل على جميع العقود الخاصة باملاك الدولة، للتأكد من خلوها من أي ثغرات قانونية وفنية يستفيد منها البعض على حساب المال العام.

وبينت، أن التدقيق يستهدف جميع البنود التي تتضمنها تلك العقود، وذلك لرصد المخالفات، حيث سيتم تشديد العقوبات والعمل على ايقاف المخالفين من الموظفين مع إحالتهم لجهات التحقيق فوراً.

وتابعت انه تم وقف مدير ادارة املاك الدولة العقارية رياض السعد ورئيس قسم متابعة التحصيل حسن الوهيب عن العمل لمدة 3 أشهر.

وقالت المصادر ان الحكومة تستهدف من وراء التدقيق العمل على طرح العقود المنتهية مدتها لمزايدات علنية شفافة، تعزز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة.

وأضافت أن إعادة النظر في عقود أملاك الدولة العقارية من بين المحاور الرئيسة التي يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة باعتباره رافداً من الروافد الرئيسة للدخل القومي.

وأشارت إلى أن التدقيق الشامل على جميع العقود الحكومية يأتي ضمن خطط الحكومة الرامية للاستفادة من جميع مواردها وتوظيفها بالشكل الأمثل وبما يعزز الإيرادات غير النفطية على المدى الطويل ويوظف تلك الموارد من أجل الدفع بالعديد من المشروعات التنموية.

