مال وأعمال

اختتم وفد من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) برئاسة مديرها العام عبد الله أحمد الصبيح زيارته الى الاردن خلال الفترة ما بين 19 و21 فبراير 2023، حيث بحث خلالها الصبيح مع عدد من المسؤولين الأردنيين سبل تعزيز استفادة المملكة من عمليات المؤسسة التأمينية وخصوصا في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المملكة وكذلك صادرات السلع الأردنية الى الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في المملكة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عبد الله الصبيح في بيان صحافي بهذه المناسبة أنه استهل زيارته للمملكة التي رافقه فيها مدير إدارة العمليات في المؤسسة محمد فتحي الشطي بالاجتماع مع الدكتور محمد الجعفري المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض وعدد من مسؤولي الشركة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال اعادة التامين، وتأمين واردات المملكة من المحروقات والمواد الغذائية وتشجيع تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية الى المملكة.

وأضاف الصبيح أنه التقى أمينة عام وزير الصناعة والتجارة والتموين دانة الزعبي وبحث معها سبل المساهمة في زيادة دعم المؤسسة التأميني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتشجيع التجارة الأردنية عبر خدمات التأمين للصادرات الأردنية وواردات المملكة السلعية وخصوصا من المحروقات والمواد الغذائية.

كما بحث الصبيح مع محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل الشركس سبل تعزيز استفادة المملكة من خدمات المؤسسة التأمينية في مختلف المجالات مشيرا الى أن البنك المركزي الأردني يمثل جهة الاتصال الرسمية للمؤسسة ويمثل المملكة في مجلس مساهمي المؤسسة الذي يعقد اجتماعاته بشكل سنوي في أبريل من كل عام.

وفي إطار مساعي المؤسسة لدعم جهود تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى الأردن التقى الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية زاهر القطارنة لبحث آليات قيام المؤسسة بتقدم خدماتها التأمينية للمستثمرين العرب والأجانب في قطاعات الاقتصاد الأردني.

كما بحث الصبيح مع امين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي سبل التنسيق والتعاون في المجالات ذات الصلة بنشاط المؤسسة التأميني في السوق الأردنية وخصوصا في مجال تأمين القروض الخارجية الموجهة لتمويل المشاريع التنموية في المملكة.

وفي إطار حرص المؤسسة على دعم أنشطة قطاع الاعمال التقي المدير العام للمؤسسة مع النائب الأول والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية محمد الرازم والتي تعد المنتج العربي الوحيد للبوتاس وثامن أكبر منتج للبوتاس في العالم ولديها امتياز من الحكومة الأردنية منذ عام 1958 لاستثمار املاح ومعادن البحر الميت لمدة 100 عام.

وأكد الصبيح حرص المؤسسة على زيادة استفادة الدول الأعضاء ومنها الأردن من عملياتها التأمينية وأنشطتها، مشيرا الى أن الأردن استفاد بنسبة 5.3% من مجمل عمليات المؤسسة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2022، بقيمة 1.1 مليار دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع الأردنية والاستثمارات الأردنية في الدول العربية. كما أن إجمالي عقود المؤسسة السارية للمؤسسة في الأردن بلغت 100.5 مليون دولار تمثل 7.2% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية العام 2022.

واوضح الصبيح أن الأردن عضو مؤسس في «ضمان» منذ عام 1974 وتسهم بحصة من رأسمالها ويمثلها البنك المركزي الأردني في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة في ابريل من كل عام. وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الأردنية آخرها اتفاقية لإعادة تأمين ائتمان الصادرات الأردنية بالحصص النسبية لفائدة الشركة الأردنية لضمان القروض، وذلك في مارس من العام 2021 بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تسهم بحصة في الاتفاقية.

وأضاف الصبيح أن المؤسسة أنشأت بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «اتحاد أمان» الذي يضم 18 جهة تامين عربية وإسلامية من بينها الشركة الأردنية لضمان القروض. كما تتعاون المؤسسة مع الجهات الأردنية ذات الصلة في أمور الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها مثل تقرير مناخ الاستثمار والنشرات والدراسات الأخرى، كذلك تشارك المؤسسة في عدد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الأردن.

