مال وأعمال

تزامناً مع حلول الأعياد الوطنية يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه خلال العطلة الرسمية يومي الأحد والاثنين الموافق 26 و27 فبراير عبر أجهزة EBM في أفرع الأفنيوز والمطار وكيفان وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

إضافةً إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين. بالإضافة إلى ذلك سيستمر فرع المطار في العمل على مدار الساعة خلال العطلة.

وأفاد عبد الله الشعيل - مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير كافة الخدمات المصرفية لعملاء البنك بما فيها خدمات أجهزة EBM. حيث تقدم هذه الأجهزة مجموعة من الحلول المصرفية المتنوعة عبر أفضل التقنيات الآمنة من بينها خدمات إيداع الأموال والشيكات. كما تتيح لعملاء بنك وربة إدراج أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها، وتقوم أجهزة EBM بأداء دور مهم في تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية منها السحب والإيداع النقدي والاستعلام عن الرصيد وتغيير كلمة السر وغيرها من الخدمات، ويمتلك عملاء وربة ميزات نوعية، حيث بإمكانهم إجراء جانب من العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهواتف الذكية من خلال تطبيق بنك وربة الفريد من نوعه.

هذا وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر فروعه المصرفية كافة بعد انتهاء الإجازة الرسمية مباشرةً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م.

جدير بالذكر أن بنك وربة نجح بعد فترة قصيرة من تأسيسه في إثبات مكانته بالقطاع المصرفي، واحتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد حيث يعتبر أكثر البنوك المحلية بعدد قاعدة المساهمين من أفراد المجتمع، مما يجعله البنك الأقرب لهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية.. وأصبح على قدر تطلعات المجتمع الكويتي وكسب ثقتهم عن جدارة خلال فترة قصيرة.

