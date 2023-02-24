مال وأعمال

بمناسبة حلول اليوم الوطني للكويت وذكري التحرير، يتقدم البنك الأهلي المتحد بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، قال البنك في بيان صحافي إنه سوف يغلق جميع فروعه يومي الأحد والاثنين 26 و27 فبراير الحالي على أن تستأنف العمل الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية والتي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت www.ahliunited.com.kw، وحسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كما يمكن للعملاء إجراء عملياتهم المصرفية كالمعتاد من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

