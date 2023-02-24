مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن توقيعـه اتفاقيـة رعايته الماسية ومشاركته في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة المتحدة السنوي السادس والخمسين تحت عنوان «عز وفخر» المنعقد من تاريخ 24 إلى 26 فبراير 2023 في مدينة لندن بحضور السفير بدر محمد العوضي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وخلال المؤتمر سيقيم البنك الأهلي الكويتي مجموعة من الفعاليات الموجهة للطلبة، منها بطولة الركلات الترجيحية، وفعالية حساب الفوز، بالإضافة الى عقد ندوة يقدمها فريق الموارد البشرية التابع للبنك الأهلي الكويتي.

وتعليقاً على هذه المناسبة صرح صقر ال بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة: نحن سعداء جداً بتواجد البنك الأهلي الكويتي كراعٍ ماسي في مؤتمـر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة السادس والخمسون والمساهمة في رعاية الفعاليات والأنشطة المصاحبة له، فالاتحاد يؤدي دوراً مهماً في دعم ومساعدة أبنائنا الطلبـة الدارسين في المملكة المتحدة وتقديم الارشادات والتوجيهات لهم خصوصاً في بداية مشوار الطلبة الدراسي. فالدراسة الأكاديميـة العاليـة المستوى والخبرة الحياتيـة التي يكتسبونها في الخـارج، تحتم علينا دعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم في الخارج».

وتابع آل بن علي تصريحه قائلاً : «رعاية البنك الأهلي الكويتي لأبنائنا الطلبة ليست بالجديدة فالبنك شارك في رعاية فعاليات سابقة لمؤتمر الإتحاد الكويتي للطلبة - فرع الولايات المتحدة الاميركية، وأنشطة جامعة الكويت في مختلف التخصصات. وتـأتي رعايتنا للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بمثـابة امتداد لاستثمارنا في تطوير الطاقات الكويتية الشـابة».

وأضاف آل بن علي «سيقيم البنك الأهلي الكويتي فعاليات متعددة ومميزة موجهة بشكل خاص لأبنائنا الطلبة في المملكة المتحدة، مثل بطولة الركلات الترجيحية، التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً من الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة يتنافسون خلالها على المراكز الأولى والحصول على جوائز نقدية مجموعها 9000 جنيه استرليني، بالإضافة الى مسرحية ترفيهية، وإقامة سحب خاص لحساب الفوز الذي سيعقد في اليوم الثاني الموافق تاريخ 25 فبراير في فندق هلتون بارك لين – لندن. وستتضمن الفعالية سحباً على جوائز مالية قيمة للطلبة المشاركين بالفعالية. بالإضافة الى عقد ندوة يقدمها فريق الموارد البشرية التابع للبنك الأهلي الكويتي تهدف إلى تعريف الطلبة بالبنك وأنشطته وتوفير فرص العمل المستقبلية للطلبة.

وتجدر الإشارة الى أن البنك الأهلي الكويتي سيقوم بتخصيص جوائز مالية بقيمة 10 آلاف دينار كويتي للطلبة من خلال مشاركتهم في مسابقات وأنشطة مختلفة تتضمن الأسئلة العامة وأسئلة عن البنك الأهلي الكويتي وعن الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية».

