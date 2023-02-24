مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز غادة عبدالله البسام في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار كويتي والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائزة يوم الإثنين 20 فبراير 2023. وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار كويتي ضمن السحب الأسبوعي، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات.

