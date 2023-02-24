مال وأعمال

يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم والمقيمين كافة وذلك بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير. وبهذه المناسبة سيعطل البنك أعماله اعتباراً من الأحد 26 فبراير وحتى الإثنين 27 فبراير 2023، على أن يستأنف البنك أعماله المعتادة اعتباراً من الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023. وسيواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام عبر الموقع الإلكتروني eahli.com، وعن طريق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك الأهلي الكويتي، كما يمكن للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المصرفية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» الهاتفية على الرقم 1899899.

