مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن عرض جديد مع ديلفرو «Deliveroo» وطلبات «Talabat» وهما من المنصات الرائدة المستخدمة على نطاق واسع في طلبات الطعام عبر الانترنت في الشرق الأوسط، وذلك حتى 26 فبراير 2023 تزامناً مع فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وعن تفاصيل هذا العرض، قالت بدور بوخمسين – رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: «يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والمسبقة الدفع، حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم فوري بنسبة 25% عند الطلب من Deliveroo و Talabat خلال عطلة العيد الوطني وعيد التحرير». وتابعت بوخمسين مبيّنةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لضمان راحة ورضا عملائه عند تسوقهم عبر المواقع التجارية العالمية والمحلية.

وعن إمكان استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت بوخمسين أنه يمكن للعملاء الدخول على تطبيقي Deliveroo وTalabat أو زيارة موقعهم للحصول على الخصم واختيار البطاقة الائتمانية أو المسبقة الدفع لإتمام العملية، حيث يتم منح الخصم على الفور عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية أو المسبقة الدفع المسجلة على تطبيق Talabat، وعند ادخال رمز الخصم CBKFEB على تطبيق Deliveroo علماً بأن الحد الأدنى للطلب هو 5 دنانير كويتية، منوهةً أن هذا العرض متاح حتى يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023.

