مال وأعمال

وقعت «Ooredoo business»، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول التكنولوجيا والأعمال، مذكرة تفاهم مع «My Rateb» للتعاون في تقديم خدمات مالية جديدة.

«Rateb» هو حل الدفع عبر المحفظة الإلكترونية، حالياً ضمن البيئة الرقابية لدى بنك الكويت المركزي، سيقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول في السوق الكويتي. سيقدم التطبيق حلولاً فعالة وسلسة لكل من صاحب العمل والمستفيد لإنشاء حسابات وتسوية مستحقاتهما. سيعمل «My Rateb App» كجسر بين «Ooredoo» الكويت وقاعدة عملاء My Rateb لربط كل من نطاق جديد من الخدمات والمنتجات لعملاء «Ooredoo» الكويت و«Rateb». ستشترك الشركتان في تقديم تقنيات مالية مبتكرة وقوية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو أن تصبح مركزًا تكنولوجيًا وماليًا ومتبنيًا للتقنيات المتقدمة رقميًا، ما يجعل المعاملات المالية أكثر سلاسة. هذه الحلول المُمكَّنة رقميًا لخدمة العمالة المنزلية وذوي الأجور المنخفضة من خلال التكنولوجيا، والاستفادة من الخدمات المبتكرة بكل سهولة وآمن وخصوصية من حيث تجربة والاستخدام. يوفر هذا التطبيق منصة شفافة للعلاقة بين صاحب العمل والموظف.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين، وحضور عصام الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة «My Rateb».

وتعليقًا على هذه المناسبة، علق البابطين على هذه الشراكة قائلاً: «سنواصل في «Ooredoo» تزويد عملائنا بالخدمات والتقنيات الحديثة التي تلبي متطلبات جميع القطاعات في السوق المحلي وتلبي احتياجات كل متطلبات الأفراد اليومية، ونحن كشركة اتصالات، نسعى دائما للريادة في قطاع التقنيات والحلول المالية، هذه الشراكة هي فرصة مميزة لتزويد قاعدة العملاء بتقنيات حديثة ومبتكرة وتجربة جديدة مصممة خصيصا لهم».

وأضاف الدخيل من «My Rateb»: «أود أن أشكر Ooredoo لكونها صاحبة الرؤية في الشراكة معنا لتقديم مثل هذه الحلول لسوق العمل، التي ستمكننا من تطوير ووضع حلول لتغيير قواعد اللعبة لجميع القطاعات داخل سوق العمل. نظرًا لأن تجربة العملاء والموظفين تمثل أولوية قصوى لدى «Ooredoo»، فإننا نتطلع إلى مساعدتهم من خلال حلولنا والتقنيات المتقدمة رقميًا لتقديم تجارب مبتكرة لعملائهم، بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشكر بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر ورؤيته في دفع عجلة الابتكار والشمول المالي».

