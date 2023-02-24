مال وأعمال

يخلد بنك الكويت المركزي مناسبات البلاد وأعيادها الوطنية بطريقة مميزة عبر إصدار مسكوكات وأوراق نقدية تذكارية تحمل رسوما إبداعية للشعارات الوطنية ونقوشا على الذهب والفضة لفئات العملة الوطنية المختلفة.

وأصدر البنك المركزي منذ التأسيس نحو 40 مسكوكة ذهبية وفضية وعملات تذكارية خلدت مناسبات لها دلالتها في الذاكرة الوطنية تعزيزا للشعور والانتماء الوطني الذي يظهر بابها صوره على العملة الوطنية (الدينار) ورمزيته ونقوشا لها دلالتها في الذاكرة الوطنية على الذهب والفضة.

وكان للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير النصيب الأكبر من هذه الاصدارات خلال السنوات الماضية ولأهمية هذين العيدين التاريخية والوجدانية كانت أولى المسكوكات الصادرة عن (المركزي) مخصصة للعيد الوطني.

وأصدر (المركزي) المسكوكة الأولى عام 1976 بمناسبة الذكرى الـ15 للعيد الوطني ونقش على وجهها الأول صورة مشتركة للشيخ عبدالله السالم والشيخ صباح السالم في حين نقش على الوجه الثاني رموزا لها دلالة وطنية كبيرة في الذاكرة التاريخية للشعب الكويتي.

وتمثلت الرموز الوطنية على الوجه الثاني للمسكوكة الفضية بنقشة لسور الكويت رمز الحماية والمنع وحقول النفط رمز الثروة إضافة إلى نقش للسفينة التجارية البوم رمز الماضي التجاري العريق بوزن 276?28 غراماً.

وفي عام 1981 أصدر (المركزي) ثاني مسكوكاته بمناسبة الذكرى الـ20 للعيد الوطني وهي عبارة عن مسكوكتين الأولى من الفضة بوزن 28?28 غراماً والثانية من الذهب عيار 22 قراط بوزن 15?98 غراماً في حين أصدر المسكوكة الثالثة عام 1986 بمناسبة الذكرى الـ25 للعيد الوطني.

وكانت عبارة عن مسكوكة ذهبية من عيار 22 قيراطاً بوزن 19?966 غراماً وحملت رسما لمبنى مجلس الأمة رمز الحياة السياسية الديمقراطية للكويت من جهة وسفينة «البوم» ولغواصي اللؤلؤ الذين مثلوا الحياة الاقتصادية للبلاد في الفترة التي سبقت النفط ونقش على الوجه الاخر للطائر الجارح «الصقر» رمز دول الخليج.

وأعقب تحرير دولة الكويت مسكوكات عدة تخلد تضحيات الشعب الكويت واستعادة البلاد إذ أصدر (المركزي) عام 1991 بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير مسكوكة بنسختين ذهبية وفضية حمل نقش كل منهما على الوجه الأول عبارة (الكويت حرة) أمام مبانٍ رمزية في الكويت لمجلس الأمة وبرج التحرير والجامع الكبير فيما حمل الوجه الاخر آيات قرآنية وعبارة (من أرض الكويت الشكر لكل من ساعد وشاطر في الشعور) وكانت زنة المسكوكة الذهبية 16.966 غراماً من عيار 22 قيراطاً فيما كان وزون الفضية 28.28 غراماً.

وفي عام 1996 أصدر (المركزي) مسكوكتين ذهبية وفضية بمناسبة الذكرى الـ35 للعيد الوطني ونقش عليها صورة قصر السيف كما أصدر في العام ذاته مسكوكتين ذهبية وفضية أيضا بمناسبة الذكرى الخامسة للتحرير وخصصت نقوشها لشهداء الكويت ومفقوديها وأسراها حيث حملت عبارة (اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا) فيما نقش على نفس الوجه بصمة أصبع.

واستمر (المركزي) مع بداية الألفية بإصدار المسكوكات إذ أصدر في عام 2001 مسكوكتين فضية وذهبية بمناسبة الذكرى الـ40 للعيد الوطني نقش عليها حقلا نفطيا ومبنى مجلس الأمة وميزان رمز العدالة.

كما أصدر مسكوكتين مماثلتين عام 2006 بمناسبة الذكرى الـ45 للعيد الوطني ونقش عليها مبنى استاذ جابر وخريطة الكويت وفي نفس العام أصدر مسكوكتين فضية وذهبية بمناسبة الذكرى الـ15 لتحرير دولة الكويت ونقش عليها البحارة الكويتيين في الماضي (النوخذة).

وفي اليوبيل الذهبي للعيد الوطني الذي صادف عام 2011 أصدر (المركزي) مسكوكة فضية وذهبية سباعية الأضلع نقش عليها أبراج الكويت وأصدر في العام نفسه مسكوكتين فضية وذهبية بمناسبة الذكرى الـ20 للتحرير فيما أصدر عام 2016 مسكوكتين بمناسبة اليوبيل الفضي للتحرير ونقش عليها صورة تذكارية للجيش الكويتي في حين نقش على الوجه الآخر سفينة تقليدية.

كما أصدر في العام ذاته مسكوكتين بمناسبة الذكرى الـ55 للعيد الوطني فيما كان آخر إصدارت (المركزي) التذكارية عام 2021 بمناسبة الذكرى الـ60 للعيد الوطني والتي كانت مذهبة بقالب فضي كما أصدر مسكوكة فضية القالب مذهبة في العام ذاته بمناسبة الذكرى الـ30 للتحرير.

وأصدر (المركزي) إضافة للمسكوكات السالفة الذكر أوراقاً نقدية تذكارية هما ورقتان الأولى كانت من فئة الدينار بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير دولة الكويت وأصدرت عام 1993 والثانية كانت من فئة الدينار كذلك احتفالا بذكرى التحرير الـ10 لدولة الكويت وأصدرت في عام 2001.

