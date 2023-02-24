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غزة – الوكالات: تبادلت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف امس غداة عملية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واسفرت عن مقتل أحد عشر فلسطينيا.

وقتل الفلسطينيون الـ11 وبينهم فتى في السادسة عشرة من العمر وجرح أكثر من ثمانين آخرين بالرصاص خلال العملية الاسرائيلية التي جرت في مدينة نابلس وسقط فيها أكبر عدد من القتلى في عملية اسرائيلية في الضفة الغربية منذ 2005. ولا يزال أربعة جرحى في غرفة العناية المركزة. وقال غسان دغلس مدير مستشفى رفيديا في مدينة نابلس إن «الوضع العام سيكون أوضح». وجاءت أعمال العنف هذه، بعد إطلاق صواريخ من غزة باتجاه اسرائيل ثم ضربات جوية إسرائيلية فجر امس على القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منذ 2007. لكن لم تسجل إصابات أو قتلى في الطرفين.

وبدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي لتي تضم ممثلين عن فصائل فلسطينية عم اضراب مناطق عدة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، تعبيرا عن «الغضب على مجزرة الاحتلال في نابلس جبل النار والثوار والاحرار واكراما لارواح الشهداء الابطال».

ومنذ مطلع العام الحالي، قتل في أعمال العنف والمواجهات ستون فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وتسعة مدنيين وشرطي واحد إسرائيليين بينهم ثلاثة قاصرين، وامرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وقبيل فجر امس أطلقت صواريخ - ثمانية حسب شهود عيان وستة حسب اسرائيل - من قطاع غزة باتجاه اسرائيل. وتبنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ. وقال مصدر في الجهاد الإسلامي إن عناصر من الحركة «أطلقوا رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على مجزرة نابلس». وفي بيان قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن «ما قامت به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال بأن تكف عن أبناء شعبنا وتوقف عدوانها».

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه رصد إطلاق ستّة صواريخ من القطاع اعترضت خمسة منها منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي ضربات على غزة، موضحا أنه قصف مصنعا لإنتاج أسلحة ومعسكرا تابعين لحركة حماس. وجاء هذا القصف غداة عملية عسكرية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة قتل خلالها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بالرصاص الحيّ، بحسب وزارة الصحّة الفلسطينية.

